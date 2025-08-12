Αθλητικά

Ολυμπιακός: «Έλιωσε» τους παίκτες ο Μεντιλίμπαρ στην Ολλανδία

Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού «πριν» και «μετά» την προπόνηση
Ο Μεντιλίμπαρ στην προπόνηση του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Μεντιλίμπαρ στην προπόνηση του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις το φετινό καλοκαίρι, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν… χαρίζεται στους παίκτες του και οι “σκληρές” προπονήσεις συνεχίζονται στην Ολλανδία.

Η φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία του Ολυμπιακού περιλαμβάνει πολύ τρέξιμο στην Ολλανδία και οι Πειραιώτες ανέδειξαν το γεγονός, με μία φοβερή ανάρτηση με το “πριν” και το “μετά” στις προπονήσεις του Μεντιλίμπαρ.

Οι Πειραιώτες ανέβασαν σχετικές φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών τους και έγραψαν: “Η εικόνα των παικτών μας στην Ολλανδία, πριν και μετά το τέλος των σκληρών προπονήσεων! Και η δουλειά συνεχίζεται…”

Ντάνι Γκαρθία, Νασιμέντο, Σαντιάγκο Έσε και Ροντινέι φαίνεται να έχουν “λιώσει” στην προπόνηση.

