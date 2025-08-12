Ολυμπιακός: «Έλιωσε» τους παίκτες ο Μεντιλίμπαρ στην Ολλανδία

Ο Ολυμπιακός δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις το φετινό καλοκαίρι, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν… χαρίζεται στους παίκτες του και οι “σκληρές” προπονήσεις συνεχίζονται στην Ολλανδία.

Η φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία του Ολυμπιακού περιλαμβάνει πολύ τρέξιμο στην Ολλανδία και οι Πειραιώτες ανέδειξαν το γεγονός, με μία φοβερή ανάρτηση με το “πριν” και το “μετά” στις προπονήσεις του Μεντιλίμπαρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες ανέβασαν σχετικές φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών τους και έγραψαν: “Η εικόνα των παικτών μας στην Ολλανδία, πριν και μετά το τέλος των σκληρών προπονήσεων! Και η δουλειά συνεχίζεται…”





Η εικόνα των παικτών μας στην Ολλανδία, πριν και μετά το τέλος των σκληρών προπονήσεων!



Και η δουλειά συνεχίζεται… pic.twitter.com/WuR9IH8JgI — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 12, 2025

Ντάνι Γκαρθία, Νασιμέντο, Σαντιάγκο Έσε και Ροντινέι φαίνεται να έχουν “λιώσει” στην προπόνηση.