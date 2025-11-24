Ολυμπιακός ενόψει Ρεάλ Μαδρίτης: Προστατεύουμε την ομάδα, δεν θα ήταν αρκετές ούτε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League σε ένα κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” (26.11.2025, 22:00, Newsit.gr). Οι “ερυθρόλευκοι” έχουν ανακοινώσει sold out, για ένα παιχνίδι που υπήρξε και τεράστια ζήτηση από τους φίλους των Πειραιωτών, αφού περισσότεροι από 200.000 φίλαθλοι έμειναν στην αναμονή και χωρίς εισιτήριο.

Με μήνυμά της προς τους οπαδούς που θα βρεθούν στο φαληρικό γήπεδο για την αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει ότι και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις να υπήρχαν στο “Καραϊσκάκης”, δεν θα ήταν αρκετές βάσει της ζήτησης – ρεκόρ που υπήρξε στο συγκεκριμένο ματς.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός καλεί τον κόσμο του να έχει κόσμια συμπεριφορά, προκειμένου η ομάδα -και η έδρα- να προστατευτεί.

Αναλυτικά:

Αγαπητοί φίλαθλοι,

Η οικογένεια του Ολυμπιακού σε όλο τον κόσμο περιμένει με αγωνία τον μεγάλο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι φίλαθλοί μας που θα βρεθούν σε αυτή την ποδοσφαιρική γιορτή έχουν την υποχρέωση να προφυλάξουν την ομάδα μας για να εξασφαλιστεί ένα γεμάτο Καραϊσκάκη στη συνέχεια της ευρωπαϊκής μας πορείας.

Είναι κατανοητό σε όλους ότι και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις να υπήρχαν, δεν θα ήταν αρκετές βάσει της ζήτησης – ρεκόρ που υπήρξε στο συγκεκριμένο ματς. Παρόλα αυτά, η επιθυμία για κάποιον να βρεθεί στον αγώνα, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την ομάδα μας εφόσον αυτός δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου.

Υπάρχει ήδη αυστηρή σύσταση από την ΕΛ.ΑΣ. ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εισόδου στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, θα οδηγήσει, είτε άμεσα είτε σε επόμενο χρόνο με τη χρήση καμερών, στις βαριές συνέπειες που επιφέρει ο σχετικός Νόμος.

Ταυτόχρονα, πέρα από τις συνέπειες που θα έχουν για τους εαυτούς τους όσοι το επιχειρήσουν, θέτουν ζήτημα ασφάλειας για τους φιλάθλους με εισιτήριο, αλλά και για την ίδια την ομάδα μας.

Καθώς είμαστε ήδη υπότροποι, η χρήση λέιζερ και ο αποκλεισμός εισόδων και σκαλιών θα προκαλέσουν την τιμωρία της έδρας μας είτε με κλείσιμο μεμονωμένων θυρών, είτε ολόκληρης της έδρας μας.

Προστατεύουμε την ομάδα μας και αγωνιζόμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.