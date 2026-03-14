Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Βεζένκοφ και Γουόκαπ κόντρα στη Φενερμπαχτσέ

Στο παιχνίδι με την τουρκική ομάδα θα απουσιάσουν οι Τζόουνς, Μόρις και Τζόσεφ
Ο Βεζένκοφ και ο Γουόκαπ σε παιχνίδι του Ολυμπιακού/ EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Φενερμπαχτσέ για το εξ’ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague (17/03/26, 21:15) και πιθανότατα θα έχει στη διάθεσή του, τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ.

Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού έχουν τεράστια επίδραση στο παιχνίδι που θέλει να παίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας και εξαιτίας της απουσίας των Ταϊρίκ Τζόουνς, Μόντε Μόρις και Κόρι Τζόσεφ (δεν ήταν στο ρόστερ την 14η αγωνιστικής της Euroleague) η επιστροφή τους είναι απαραίτητη.

Βεζένκοφ και Γουόκαπ είναι πιθανό να αγωνιστούν και στο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της GBL κόντρα στον Πανιώνιο (15/03/26, 13:00) στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα.

Η επιστροφή του Τόμας Γουόκαπ είναι επιτακτική, καθώς ο μόνος διαθέσιμος πόιντ γκαρντ των Πειραιωτών στο παιχνίδι με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους θα είναι ο Φρανκ Νιλικίνα, μιας και Κόρι Τζόσεφ και Μόντε Μόρις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
69
69
65
60
50
