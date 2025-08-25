Ολυμπιακός: Εργομετρικά τεστ για εννέα μπασκετμπολίστες των πρωταθλητών Ελλάδας

Με πολλές προσδοκίες και στόχο την κατάκτηση της Euroleague το 2026 μετά από τέσσερα διαδοχικά Final Four, ο Ολυμπιακός ξεκινά την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, την Τετάρτη (27/8) μαζί δηλαδή με το Eurobasket.

Λίγο πριν την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας για τη σεζόν 2025-26, οι παίκτες του Ολυμπιακού υποβλήθηκαν σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Οι Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Σέιμπεν Λι, Κίναν Έβανς, Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ, Όμηρος Νετζήπογλου, Καλίφα Κουμάντζε και Γιώργος Μπουρνελές «πέρασαν» την Δευτέρα (25/08) από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν αύριο (26/08) με το Β’ γκρουπ.