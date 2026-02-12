Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Το φοβερό τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ που «σφράγισε» τη νίκη των Πειραιωτών

Με ένα νέο προσωπικό σόου του Σάσα Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός κατάφερε να “λυγίσει” στο τέλος με 92-86 τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

Παρότι είχε το προβάδισμα σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε να “τελειώσει” το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και χρειάστηκε ένα μεγάλο τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ για να διώξει τα… σύννεφα από το ΣΕΦ και να “σφραγίσει” τη νίκη των Πειραιωτών στη Euroleague.

Με το σκορ στο 85-81, ο Βούλγαρος ηγέτης της ομάδας του Μπαρτζώκα, πήρε την μπάλα πολύ μακριά, αλλά δεν δίστασε να “πυροβολήσει” και να ευστοχήσει σε τρίποντο που έφερε τη διαφορά στο +7, με λιγότερο από ένα 1 λεπτό για τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Βεζένκοφ τελείωσε το παιχνίδι με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, οδηγώντας στο τέλος τον Ολυμπιακό στη νίκη.