Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ ανάλυση: Ο μυθικός Φουρνιέ και η επιστροφή των Βεζένκοφ και Γουόκαπ έδωσαν τη νίκη στους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη με 104-87 επί της Φενερμπαχτσέ και έφτασε τις 21 στη Euroleague έχοντας σε μυθική βραδιά τον Εβάν Φουρνιέ, που έκανε ρεκόρ καριέρας στην Ευρώπη.

Βεζένκοφ και Γουόκαπ επέστρεψαν για τον Ολυμπιακό και απέδειξαν πόσο σημαντικοί είναι στο παιχνίδι του Μπαρτζώκα, μιας και ο Βούλγαρος πέτυχε 24 πόντους και ο Αμερικανός πρόσφερε την σταθερότητά του στα γκαρντ στη νίκη επί της Φενερμπαχτσέ.

Ο Ολυμπιακός κατά διαστήματα έπαιξε τρομερή άμυνα που του έδινε το δικαίωμα να τρέξει στο παρκέ του ΣΕΦ και να ανοίξει τη διαφορά από τη Φενερμπαχτσέ, που μέχρι και το τέταρτο δεκάλεπτο κατάφερνε να αντιδρά.

Η αδιανόητη εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ

Ο Γάλλος σταρ έκανε ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς πέτυχε 36 πόντους κόντρα στην τουρκική ομάδα και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Ο Φουρνιέ με το που έμπαινε στο παιχνίδι συνδεόταν με το καλάθι της Φενερμπαχτσέ και έδειχνε να μην μπορεί να αστοχήσει. Είχε 9/11 δίποντα και 5/9 τρίποντα, αλλά το κυριότερο ήταν η εικόνα του στο παρκέ.

Είχε αυτοπεποίθηση και ήθελε να δώσει τη νίκη στην ομάδα του για να αποδείξει ότι είναι ο ηγέτης της. Το έκανε και με το παραπάνω, αφού έκανε τους 24 πόντους του Βεζένκοφ να μοιάζουν λίγοι.

Η επιστροφή των Βεζένκοφ και Γουόκαπ

Ο Βεζένκοφ και ο Γουόκαπ ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και επέστρεψαν στη Euroleague με τη φανέλα του Ολυμπιακού για να επαναφέρουν την ισορροπία στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε ένα παιχνίδι, που απουσίαζαν οι Τζόουνς, Μόρις και Τζόσεφ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ ξεκίνησε απίθανα το παιχνίδι και κουβάλησε στην πλάτη του τον Ολυμπιακό στο πρώτο δεκάλεπτο, που η άμυνά του ήταν κακή. Πέτυχε 24 πόντους σε 23 λεπτά έχοντας το καταπληκτικό 10/11 δίποντα.

Ο Γουόκαπ που είχε λείψει πολύ από τους ερυθρόλευκους, μόλις μπήκε στο ρυθμό του αγώνα έφτιαξε την άμυνα της ομάδας του, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ο κλασικός Γουόκαπ στην επίθεση με 7 πόντους και το σημαντικότερο ήταν οι 11 ασίστ που μοίρασε για να απλώσει τέλεια τα χαρτιά του Ολυμπιακού στην επίθεση.

Η άμυνα που έφερε την απελευθέρωση στην επίθεση

Η είσοδος του Ντόντα Χολ στο παρκέ στο δεύτερο δεκάλεπτο ξεκλείδωσε τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενερμπαχτσέ. Ο Αμερικανός «ξύπνησε» και τους συμπάικτες του και τον κόσμο με την ενέργειά του και πρόσφερε εύκολα καλάθια στην επίθεση.

Οι δύο τάπες του «μπλόκαραν» τους Τούρκους και τους ανάγκασαν να σκέφτονται διπλά και τριπλά τις αποφάσεις τους σε εκείνο το διάστημα. Η προσπάθεια στην άμυνα δεν σταμάτησε όυτε όταν αποχώρησε από το παρκέ ο Χολ και ήταν καταλυτική για τον Ολυμπιακό, καθώς του επέτρεψε να φτάσει τους 104 πόντους στην επίθεση πετυχαίνοντας κάποια εύκολα καλάθια στο τρανζίσιον.

When defense leads to offense



Milutinov blocks and Dorsey with the AND 1 @Olympiacos_BC I #EveryGameMatters pic.twitter.com/LbNvqAgeBf — EuroLeague (@EuroLeague) March 17, 2026

Το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι την Πέμπτη 19 Μαρτίου (21:15) στο ΣΕΦ κόντρα στην Μπασκόνια.