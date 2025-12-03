Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ: Οι διαιτητές του παιχνιδιού της 14ης αγωνιστικής της Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Φενερμπαχτσέ (04/12/25, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) στην επιστροφή στη Euroleague μετά το μικρό κενό για τις Εθνικές ομάδες και έγιναν γνωστοί οι τρεις διαιτητές του αγώνα.

Ο Μεχντί Ντιφαλά (Γαλλία), ο Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και ο Χιούζ Θεπερνιέ (Γαλλία) θα είναι οι τρεις διαιτητές του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ.

Οι Τούρκοι τρέχουν θετικό σερί κόντρα στους «ερυθρόλευκους», καθώς έχουν κερδίσει τα τρία από τα τελευταία 5 παιχνίδια μεταξύ τους. Την περσινή χρονιά η Φενέρ έκανε δύο νίκες με αντίπαλο την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και σίγουρα οι Πειραιώτες θέλουν να σπάσουν αυτό το αρνητικό σερί.