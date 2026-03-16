Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Πέντε παίκτες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο εξ αναβολής παιχνίδι της Euroleague

Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού και δύο της Φενέρμπαχτσε, θα μείνουν αναγκαστικά εκτός για το ματς της 14ης αγωνιστικής
Ο Τζόουνς με τον Τζόσεφ σε αγώνα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί αύριο  (17/3/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, για το εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, στο οποίο δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής πέντε παίκτες των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Euroleague, δεν μπορούν να αγωνιστούν σε ματς που αναβλήθηκε, παίκτες που δεν είχαν ακόμη αποκτηθεί από τις ομάδες τους και έτσι, τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και η Φερνέμπαχτσε θα έχουν από δύο απουσίες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ταϊρίκ Τζόουνς, Κόρι Τζόσεφ και τον Μόντε Μόρις, ενώ o Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν θα έχει διαθέσιμους τους Νάντο Ντε Κολό και Κρις Σίλβα.

