Ολυμπιακός: Φήμες για Σαντιό Μανέ – Η τιμή πώλησης από την Αλ Νασρ και το ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε

Μετά τα “σενάρια” από τη Σουηδία για τον Αμπντουλί Μανέ της Μιάλμπι, ο Ολυμπιακός φέρεται να ασχολείται και με την περίπτωση του Σαντιό Μανέ της Αλ Νασρ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην Ιταλία η ιστοσελίδα “lanotiziasportiva”, ο Ολυμπιακός, αλλά και η Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο κινούνται για τον 33χρονο εξτρέμ, ενώ μάλιστα ξεκαθαρίζεται ότι και οι δύο ομάδες έχουν έρθει σε επαφές με την πλευρά του παίκτη για να βολιδοσκοπήσουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αλ Νασρ φέρεται να πουλάει με ένα ποσό γύρω στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ τον Μανέ, με τον παίκτη να είναι έτοιμος να αποχαιρετήσει τη Σαουδική Αραβία για να επιστρέψει στην Ευρώπη.

“Ο πρώτος σύλλογος που έκανε συγκεκριμένες κινήσεις ήταν ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναζητά έναν έμπειρο και χαρισματικό παίκτη για να αντιμετωπίσει τα ευρωπαϊκά προκριματικά και να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ιδέα της προσθήκης του Μανέ σε μια ήδη ταλαντούχα ομάδα ενθουσιάζει τη διοίκηση του Πειραιά, η οποία θα ήθελε να ολοκληρώσει τη συμφωνία πριν από την έναρξη των καλοκαιρινών φιλικών αγώνων εναντίον της Νάπολι και της Ίντερ.

Οι Έλληνες αξιωματούχοι έχουν ξεκινήσει άμεσες επαφές με το περιβάλλον του παίκτη, προτείνοντας διετές συμβόλαιο με επιλογή για σημαντικό ποσό σύμφωνα με τα πρότυπα του συλλόγου. Ο Μανέ, από την πλευρά του, δεν έχει κλείσει ακόμα την πόρτα: η επιστροφή στην Ευρώπη, ίσως σε ένα ανταγωνιστικό και συναρπαστικό περιβάλλον όπως η Ελλάδα, είναι μια πραγματική πιθανότητα” αναφέρεται χαρακτηριστικά, για να γίνει στη συνέχεια αναφορά στο ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε.

“Αλλά δεν θα είναι εύκολο για τον Ολυμπιακό. Από την Τουρκία, πίεση ασκεί η Φενερμπαχτσέ του Ζοζέ Μουρίνιο, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση εδώ και καιρό και θα μπορούσε να εξαπολύσει αποφασιστική επίθεση τις επόμενες ημέρες. Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης, που έρχεται από μια σεζόν με σκαμπανεβάσματα και είναι πρόθυμος να επιστρέψει στην παλιά του δόξα, βλέπει τον Μανέ ως την τέλεια κίνηση για να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των οπαδών και να αναπτύξει το εμπορικό του σήμα διεθνώς” τονίζεται.