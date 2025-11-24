Ολυμπιακός: Φοβερό video για τη νέα επετειακή φανέλα του Ερασιτέχνη

Ο Ολυμπιακός δημιούργησε μία νέα επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας, η οποία και αφορά τον “ερυθρόλευκο” Ερασιτέχνη, ο οποίος και έχει κατακτήσει τους περισσότερους τίτλους από κάθε άλλη ομάδα στην Ελλάδα.

Μετά την μεγάλη ζήτηση για την επετειακή φανέλα του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο Ολυμπιακός θα έχει πλέον μία νέα ιστορική εμφάνιση και για τον Ερασιτέχνη, την οποία και παρουσίασε με ένα φοβερό video.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη σχετική ανάρτηση δε, οι Πειραιώτες αναφέρουν τα εξής: “Μας το ζητήσατε και το κάναμε πράξη. Έρχεται η επετειακή φανέλα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για τα 100 χρόνια. Μια συλλεκτική δημιουργία αφιερωμένη στον πρώτο αιώνα του Θρύλου.

Γεννημένη στο λιμάνι, πλεγμένη με θρύλους. 100 χρόνια στιγμές. Μία φανέλα για να τις χωρέσει όλες. Για όσους γεννήθηκαν Θρύλοι και για όσους έγιναν μέσα απ’ αυτήν. Ένα σύμβολο πίστης και ταυτότητας για κάθε φίλαθλο του κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos Piraeus (@olympiacossfp)

Η νέα επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στις 14:00.