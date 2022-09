Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα (19:45, LIVE από το Newsit.gr) την Φράιμπουργκ για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Europa League και ο Κάρλος Κορμπεράν ανακοίνωσε την ενδεκάδα των Πειραιωτών.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού επέλεξε αυτή τη φορά τετράδα στην άμυνα, με τον Βρσάλικο να επιστρέφει στην ενδεκάδα και τον Ρέτσο να παίρνει θέση στο αριστερό άκρο της οπισθοφυλακής.

Ο Βατσλίκ θα είναι στο τέρμα, με τους Μπα και Σισέ μπροστά του, ενώ στα χαφ ο Ολυμπιακός θα έχει τους Εμβιλά, Μπουχαλάκη και Μπιέλ, με τους Μπόουλερ, Μασούρα και Ουί Τζο στην επίθεση.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Φράιμπουργκ! / Our line-up for today’s match against @scfreiburg! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #OLYSCF #Football #LineUp pic.twitter.com/panKgusYGe