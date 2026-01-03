Ολυμπιακός για Μεντιλίμπαρ: «Συλλέκτης μεταλλίων και τροπαίων»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατέκτησε ακόμα έναν τίτλο με τον Ολυμπιακό. Η νίκη με 3-0 κόντρα στον ΟΦΗ του έδωσε τον τέταρτο διαφορετικό τίτλο με τους Πειραιώτες.
Μετά την κατάκτηση του Conference League, της Super League και του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο Μεντιλίμπαρ κατέκτησε ακόμα έναν τίτλο με τον Ολυμπιακό. Το Betsson Super Cup μπήκε στην τροπαιοθήκη των Πειραιωτών.
Συλλέκτης μεταλλίων και τροπαίων!— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 3, 2026
Ο Μεντιλίμπαρ συνεχίζει να γράφει ιστορία με τους ερυθρολεύκους και να κερδίζει ακόμα πιο πολύ την αγάπη και την εκτίμηση των φιλάθλων της ομάδας.