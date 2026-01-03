Αθλητικά

Ολυμπιακός για Μεντιλίμπαρ: «Συλλέκτης μεταλλίων και τροπαίων»

Τέταρτος τίτλος του Ισπανού στον πάγκο του Ολυμπιακού
Ο Μεντιλίμπαρ με το τρόπαιο του Betsson Super Cup
Ο Μεντιλίμπαρ με το τρόπαιο του Betsson Super Cup/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατέκτησε ακόμα έναν τίτλο με τον Ολυμπιακό. Η νίκη με 3-0 κόντρα στον ΟΦΗ του έδωσε τον τέταρτο διαφορετικό τίτλο με τους Πειραιώτες.

Μετά την κατάκτηση του Conference League, της Super League και του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο Μεντιλίμπαρ κατέκτησε ακόμα έναν τίτλο με τον Ολυμπιακό. Το Betsson Super Cup μπήκε στην τροπαιοθήκη των Πειραιωτών.

 

Ο Μεντιλίμπαρ συνεχίζει να γράφει ιστορία με τους ερυθρολεύκους και να κερδίζει ακόμα πιο πολύ την αγάπη και την εκτίμηση των φιλάθλων της ομάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
155
121
116
84
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo