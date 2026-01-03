Ολυμπιακός για Μεντιλίμπαρ: «Συλλέκτης μεταλλίων και τροπαίων»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατέκτησε ακόμα έναν τίτλο με τον Ολυμπιακό. Η νίκη με 3-0 κόντρα στον ΟΦΗ του έδωσε τον τέταρτο διαφορετικό τίτλο με τους Πειραιώτες.

Μετά την κατάκτηση του Conference League, της Super League και του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο Μεντιλίμπαρ κατέκτησε ακόμα έναν τίτλο με τον Ολυμπιακό. Το Betsson Super Cup μπήκε στην τροπαιοθήκη των Πειραιωτών.

Συλλέκτης μεταλλίων και τροπαίων!



UEFA Europa Conference League

Πρωτάθλημα Ελλάδας

Κύπελλο Ελλάδας

Super Cup Ελλάδας pic.twitter.com/Hi7yzKSW4L — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 3, 2026

Ο Μεντιλίμπαρ συνεχίζει να γράφει ιστορία με τους ερυθρολεύκους και να κερδίζει ακόμα πιο πολύ την αγάπη και την εκτίμηση των φιλάθλων της ομάδας.