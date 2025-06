Ολυμπιακός για Σαντιάγκο Έσε: «Πιάστε τον αν μπορείτε»

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε περίοδο διακοπών μέχρι να ξεκινήσει η καλοκαιρινή προετοιμασία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έτσι βρήκε την ευκαιρία για να μία αποθεωτική ανάρτηση για τον Σαντιάγκο Έσε.

Σε μία απόλυτα επιτυχημένη σεζόν για τον Ολυμπιακό, ο Σαντιάγκο Έσε ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισε για τον Ολυμπιακό, “καταπίνοντας” άπειρα χιλιόμετρα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ και οι Πειραιώτες ανέβασαν μία σχετική φωτογραφία του στα social media.

Σε αυτή φαίνεται ο Αργεντινός μέσος να τρέχει… χωρίς σταματημό σε κάποιο από τους αγώνες του Ολυμπιακού την περασμένη σεζόν και η λεζάντα γράφει: “Πιάστε τον αν μπορείτε”.

Catch him if you can pic.twitter.com/XWRH0FXpDf