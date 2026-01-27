Αθλητικά

Ολυμπιακός για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία: «Δεν υπάρχουν λόγια, συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες των θυμάτων
Σημαιάκι του Ολυμπιακού
Σημαιάκι του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης»/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ να χάνουν τη ζωή τους.

Οι 10 οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους για τη Γαλλία για το παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν για το Europa League, όμως το τραγικό τροχαίο στέρησε στους επτά από αυτούς τη ζωή. Τρεις είναι τραυματίες. Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση, και ο ένας πιο ελεφρά.

«Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ», αναφέρει η ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή της.

