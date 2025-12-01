Αθλητικά

Ολυμπιακός για Χρήστο Μουζακίτη: «Έφθασε η ώρα για το βραβείο»

Στο Τορίνο ο Μουζακίτης για να παραλάβει το βραβείο του
Ο Χρήστος Μουζακίτης βρίσκεται στο Τορίνο για την παραλαβή του βραβείου Golden Boy Web και ο Ολυμπιακός έκανε σχετική ανάρτηση, με τον 18χρονο μέσο, πριν και μετά.

Πιο συγκεκριμένα, στο video που ανάρτησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media, εμφανίζεται ο Χρήστος Μουζακίτης κατά την αναχώρησή του για την Ιταλία, αλλά και μετά την άφιξή του στο Τορίνο, για να παραλάβει το βραβείο του.

“Η ώρα έφθασε!”, έγραψαν έτσι στη λεζάντα της ανάρτησής τους οι Πειραιώτες, χρησιμοποιώντας και το σύμβολο του τροπαίου, ενώ ο 18χρονος ποδοσφαιριστής εμφανίζεται με κουστούμι, στην τελετή για το βραβείο Golden Boy Web.

Σπουδαία βραδιά για τον ταλαντούχο Έλληνα ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

