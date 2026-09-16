Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1 Τελικό: «Άλωσαν» ξανά το Περιστέρι οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και μετά το πρωτάθλημα, πανηγύρισε και νέο διπλό στο Περιστέρι τη φετινή σεζόν.
Με γκολ του Μύθου στο 20', ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 1-0 επί του Ατρομήτου και έφθασε τους 4 βαθμούς στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Περιστεριώτες να μένουν στους 3 βαθμούς.
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Καλό σουτ του Κώτση από δεξιά, αλλά ο Τσιφτσής έπεσε στη γωνία του και μπλόκαρε
Άστοχη κεφαλιά του Παπαδόπουλου μετά από εκτέλεση φάουλ από δεξιά για τον Ατρόμητο
Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, με τον Ατρόμητο να ψάχνει την ισοφάριση και τον ΠΑΟΚ το γκολ που θα "τελειώσει" το ματς
Η άστοχη κεφαλιά του Τσαντήλα και μία φάση που φώναξαν για πέναλτι οι γηπεδούχοι
Νωρίτερα μία καλή φάση για τον Ατρόμητο
Φοβερή ενέργεια και σουτ του Τάχα Άλι από αριστερά, με την μπάλα να χτυπάει στη συμβολή των δοκών
Άστοχη κεφαλιά του Τσαντήλα, που έκανε μεγάλο άλμα αλλά αστόχησε κατά πολύ για τον Ατρόμητο
Ο ΠΑΟΚ δείχνει πιο επικίνδυνος στους κενούς χώρους, αλλά όσο το 1-0 παραμένει, το ματς είναι ανοιχτό
Καλό σουτ του Καραμάνη για τον Ατρόμητο, αλλά η μπάλα ξανά στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ
Ο Τσούμπερ σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Τσιφτσή
Αδύναμο σουτ του Καμαρά για τον ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ έχει μπει δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και ψάχνει ένα γκολ για να "καθαρίσει" το ματς
Εξαιρετική ενέργεια του Τάχα Άλι από αριστερά, αλλά το σουτ του ήταν αδύναμο
Ωραία σέντρα του Τέιλορ από αριστερά, έπεσε και απέκρουσε με το ένα χέρι ο Ντιένγκ
Μία καλή στιγμή με τον Κένι για τον ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο απειλητικός στο ματς και βρήκε το γκολ στο 20' με τον Μύθου, αλλά ο Ατρόμητος τον "πίεσε" αρκετά στη συνέχεια και λίγο έλειψε να ισοφαρίσει, αλλά το πέναλτι που κέρδισε ο Πνευμονίδης ακυρώθηκε μέσω VAR.
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Νέα καλή επίθεση του Ατρομήτου, αλλά το σουτ του Σερτζίνιο από δεξιά κόντραρε και πάλι στα σώματα
Συνεχόμενα σουτ και κόρνερ για τον Ατρόμητο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα
Η φάση με το πέναλτι νωρίτερα
Ο Κένι έκανε αυτή τη φορά σέντρα σουτ από δεξιά, αλλά η μπάλα πέρασε από όλους μπροστά από την εστία του Ατρομήτου
Δεν υπήρχε επαφή με τα πόδια στη φάση του πέναλτι και το τράβηγμα ήταν ανεπαίσθητο, οπότε VAR και διαιτητής ακύρωσαν το πέναλτι του Ατρομήτου
Ο Πνευμονίδης έπεσε στην περιοχή και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι, αλλά περιμένει το VAR
Ο Πνευμονίδης έκανε το σουτ για τον Ατρόμητο, αλλά ο Τσιφτσής έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα
Ωραίο γύρισμα του Κένι από δεξιά, με τον Μύθου να κάνει ιδανικό πλασέ με τη μία από το ύψος του πέναλτι για το 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ στο ματς
Πολλά φάουλ στα τελευταία λεπτά, έχουν χαλάσει το ρυθμό του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ έχει μπει καλύτερα στο ματς και δείχνει πιο επικίνδυνος, παρότι δεν έχει κλείσει τον Ατρόμητο στα καρέ του
Κεφαλιά του Μύθου στην περιοχή μετά από εκτέλεση φάουλ, η μπάλα δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Ατρομήτου
Από σέντρα του Κένι από δεξιά, ο Καμαρά πήρε αμαρκάριστος την κεφαλιά από κοντά, αλλά την έστειλε μακριά άουτ, αφού δεν είχε το σώμα του σε καλή θέση
Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Τσέτσιλας του συνδέσμου Καστοριάς
Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο, Κόστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς, Γιάκιτς, Καμαρά, Άλι, Χατσίδης, Μύθου
Ντιένγκ, Μήτογλου, Μάγκνουσον, Λύρατζης, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί Σερτζίνιο, Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Τσαντίλας
Παρόλα αυτά και οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν με πολλές αλλαγές στο Περιστέρι
Ως εκ τούτου και οι δύο ομάδες "καίγονται" για τη νίκη, ο Ατρόμητος για να κάνει... άλμα πρόκρισης και ο ΠΑΟΚ για να παραμείνει "ζωντανός" για την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση
Στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας όμως, ο Ατρόμητος ξεκίνησε με νίκη τη League Phase, ενώ ο ΠΑΟΚ έμεινε στην ισοπαλία με τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ατρόμητος - ΠΑΟΚ για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας