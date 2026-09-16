Αθλητικά

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1 Τελικό: «Άλωσαν» ξανά το Περιστέρι οι Θεσσαλονικείς

Ο Μύθου πέτυχε το γκολ που χάρισε στον ΠΑΟΚ τη νίκη
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος
Superbet Κύπελλο Ελλάδας
League Phase
0 - 1
Τελικό σκορ
Μονομαχίες στο ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (ΝΑΤΑΛΙ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και μετά το πρωτάθλημα, πανηγύρισε και νέο διπλό στο Περιστέρι τη φετινή σεζόν.

21:55 | 16.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:53 | 16.09.2026

Με γκολ του Μύθου στο 20', ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 1-0 επί του Ατρομήτου και έφθασε τους 4 βαθμούς στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Περιστεριώτες να μένουν στους 3 βαθμούς.

21:49 | 16.09.2026
Τέλος το ματς!
21:48 | 16.09.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

21:43 | 16.09.2026
89'

Καλό σουτ του Κώτση από δεξιά, αλλά ο Τσιφτσής έπεσε στη γωνία του και μπλόκαρε

21:40 | 16.09.2026
84'

Άστοχη κεφαλιά του Παπαδόπουλου μετά από εκτέλεση φάουλ από δεξιά για τον Ατρόμητο

21:38 | 16.09.2026

Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, με τον Ατρόμητο να ψάχνει την ισοφάριση και τον ΠΑΟΚ το γκολ που θα "τελειώσει" το ματς

21:29 | 16.09.2026

Η άστοχη κεφαλιά του Τσαντήλα και μία φάση που φώναξαν για πέναλτι οι γηπεδούχοι

 

21:29 | 16.09.2026

Νωρίτερα μία καλή φάση για τον Ατρόμητο

 

21:27 | 16.09.2026
70'
Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ!

Φοβερή ενέργεια και σουτ του Τάχα Άλι από αριστερά, με την μπάλα να χτυπάει στη συμβολή των δοκών

21:26 | 16.09.2026
68'

Άστοχη κεφαλιά του Τσαντήλα, που έκανε μεγάλο άλμα αλλά αστόχησε κατά πολύ για τον Ατρόμητο

21:19 | 16.09.2026
65'

Ο ΠΑΟΚ δείχνει πιο επικίνδυνος στους κενούς χώρους, αλλά όσο το 1-0 παραμένει, το ματς είναι ανοιχτό

21:15 | 16.09.2026
60'

Καλό σουτ του Καραμάνη για τον Ατρόμητο, αλλά η μπάλα ξανά στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ

21:13 | 16.09.2026
56'
Ευκαιρία για τον Ατρόμητο!

Ο Τσούμπερ σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Τσιφτσή

21:09 | 16.09.2026
54'

Αδύναμο σουτ του Καμαρά για τον ΠΑΟΚ

21:08 | 16.09.2026

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και ψάχνει ένα γκολ για να "καθαρίσει" το ματς

21:07 | 16.09.2026
49'

Εξαιρετική ενέργεια του Τάχα Άλι από αριστερά, αλλά το σουτ του ήταν αδύναμο

21:05 | 16.09.2026
47'

Ωραία σέντρα του Τέιλορ από αριστερά, έπεσε και απέκρουσε με το ένα χέρι ο Ντιένγκ

20:55 | 16.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:50 | 16.09.2026

Μία καλή στιγμή με τον Κένι για τον ΠΑΟΚ

 

20:49 | 16.09.2026

Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο απειλητικός στο ματς και βρήκε το γκολ στο 20' με τον Μύθου, αλλά ο Ατρόμητος τον "πίεσε" αρκετά στη συνέχεια και λίγο έλειψε να ισοφαρίσει, αλλά το πέναλτι που κέρδισε ο Πνευμονίδης ακυρώθηκε μέσω VAR.

20:46 | 16.09.2026
Ημίχρονο στο Περιστέρι!
20:45 | 16.09.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

20:43 | 16.09.2026
43'

Νέα καλή επίθεση του Ατρομήτου, αλλά το σουτ του Σερτζίνιο από δεξιά κόντραρε και πάλι στα σώματα

20:40 | 16.09.2026
41'

Συνεχόμενα σουτ και κόρνερ για τον Ατρόμητο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα

20:39 | 16.09.2026

Η φάση με το πέναλτι νωρίτερα

 

20:32 | 16.09.2026
37'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Κένι έκανε αυτή τη φορά σέντρα σουτ από δεξιά, αλλά η μπάλα πέρασε από όλους μπροστά από την εστία του Ατρομήτου

20:29 | 16.09.2026
28'

Δεν υπήρχε επαφή με τα πόδια στη φάση του πέναλτι και το τράβηγμα ήταν ανεπαίσθητο, οπότε VAR και διαιτητής ακύρωσαν το πέναλτι του Ατρομήτου

20:28 | 16.09.2026
Το γκολ του Μύθου νωρίτερα!
20:27 | 16.09.2026
Ακυρώθηκε το πέναλτι!
20:26 | 16.09.2026

Ο Πνευμονίδης έπεσε στην περιοχή και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι, αλλά περιμένει το VAR

20:23 | 16.09.2026
Πέναλτι για τον Ατρόμητο!
20:22 | 16.09.2026
22'

Ο Πνευμονίδης έκανε το σουτ για τον Ατρόμητο, αλλά ο Τσιφτσής έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα

20:21 | 16.09.2026
21'

Ωραίο γύρισμα του Κένι από δεξιά, με τον Μύθου να κάνει ιδανικό πλασέ με τη μία από το ύψος του πέναλτι για το 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ στο ματς

20:20 | 16.09.2026
Γκολ ο ΠΑΟΚ!
20:13 | 16.09.2026
20'

Πολλά φάουλ στα τελευταία λεπτά, έχουν χαλάσει το ρυθμό του αγώνα

20:12 | 16.09.2026

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει καλύτερα στο ματς και δείχνει πιο επικίνδυνος, παρότι δεν έχει κλείσει τον Ατρόμητο στα καρέ του

20:05 | 16.09.2026
11'
Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Κεφαλιά του Μύθου στην περιοχή μετά από εκτέλεση φάουλ, η μπάλα δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Ατρομήτου

20:01 | 16.09.2026
4'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Από σέντρα του Κένι από δεξιά, ο Καμαρά πήρε αμαρκάριστος την κεφαλιά από κοντά, αλλά την έστειλε μακριά άουτ, αφού δεν είχε το σώμα του σε καλή θέση

20:00 | 16.09.2026
Σέντρα στο Περιστέρι!
19:59 | 16.09.2026

Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι

19:56 | 16.09.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

19:56 | 16.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Τσέτσιλας του συνδέσμου Καστοριάς

19:55 | 16.09.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ


Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο, Κόστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς, Γιάκιτς, Καμαρά, Άλι, Χατσίδης, Μύθου

19:54 | 16.09.2026
Η ενδεκάδα του Ατρομήτου


Ντιένγκ, Μήτογλου, Μάγκνουσον, Λύρατζης, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί Σερτζίνιο, Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Τσαντίλας

19:54 | 16.09.2026

Παρόλα αυτά και οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν με πολλές αλλαγές στο Περιστέρι

19:53 | 16.09.2026

Ως εκ τούτου και οι δύο ομάδες "καίγονται" για τη νίκη, ο Ατρόμητος για να κάνει... άλμα πρόκρισης και ο ΠΑΟΚ για να παραμείνει "ζωντανός" για την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση

19:52 | 16.09.2026

Στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας όμως, ο Ατρόμητος ξεκίνησε με νίκη τη League Phase, ενώ ο ΠΑΟΚ έμεινε στην ισοπαλία με τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα

19:48 | 16.09.2026

Οι δύο ομάδες μονομάχησαν πρόσφατα και στο πρωτάθλημα, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη με ανατροπή 2-1, χάρη σε γκολ του Πέλκα

 

ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2: Αντέδρασε στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό με ανατροπή και ηγετικό Δημήτρη Πέλκα
Τα τρία γκολ έφτασε στο πρωτάθλημα ο διεθνής μεσοεπιθετικός των Θεσσαλονικέων, έχοντας σκοράρει και στην πρεμιέρα της Super League, κόντρα στον Λεβαδειακό
19:47 | 16.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ατρόμητος - ΠΑΟΚ για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

19:47 | 16.09.2026
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