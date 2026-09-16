Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1 Τελικό: «Άλωσαν» ξανά το Περιστέρι οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο απειλητικός στο ματς και βρήκε το γκολ στο 20' με τον Μύθου, αλλά ο Ατρόμητος τον "πίεσε" αρκετά στη συνέχεια και λίγο έλειψε να ισοφαρίσει, αλλά το πέναλτι που κέρδισε ο Πνευμονίδης ακυρώθηκε μέσω VAR.