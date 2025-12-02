Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον αγώνα Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ελλάς Σύρου, που θα γίνει την Τετάρτη (3/12, 13:30) στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, για τη 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή των νταμπλούχων Ελλάδας για τη Σύρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός αυτής είναι φυσικά οι τραυματίες Ρέτσος, Τσικίνιο, Ποντένσε και Πασχαλάκης, όπως και ο Τζολάκης. Tην ομάδα στη Σύρο δεν θα ακολουθήσει ούτε ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος βρέθηκε τη Δευτέρα (1/12/2025) στην Ιταλία να πάρει το βραβείο Golden Boy Web.

Ο προπονητής, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πήρε στην αποστολή τους εξής ποδοσφαιριστές:

Μπιανκόν, Μπότης, Μπρούνο, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Βέζο, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι.