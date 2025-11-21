Ολυμπιακός: Η αποστολή των Πειραιωτών για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο για την 11η αγωνιστική της Super League (22/11/25, 20:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και ο Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του για την αναμέτρηση.

Ο Έσε και ο Γκαρθία θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι Πασχαλάκης και Μπρούνο δεν είναι στην αποστολή των Πειραιωτών λόγω τραυματισμού.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ στοχεύει στη νίκη κόντρα στους Περιστεριώτες για να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League και να εκμεταλλευτεί την οποιαδήποτε απώλεια στα παιχνίδια των βασικών αντιπάλων της στη μάχη του τίτλου.

Η αποστολή του Ολυμπαικού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.