Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ για την 20η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θα έχει έντεκα παίκτες διαθέσιμους και όχι δώδεκα, με τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ να παραμένουν εκτός δράσης.

Παράλληλα, οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Μόντε Μόρις έμειναν εκτός εξάδας ξένων των Πειραιωτών.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Μπουρνελές, Γουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ.