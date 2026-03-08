Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ

Εκτός Γουόκαπ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο ΣΕΦ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ για την 20η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θα έχει έντεκα παίκτες διαθέσιμους και όχι δώδεκα, με τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ να παραμένουν εκτός δράσης.

Παράλληλα, οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Μόντε Μόρις έμειναν εκτός εξάδας ξένων των Πειραιωτών.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Μπουρνελές, Γουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
90
76
57
44
40
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo