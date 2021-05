Ο Πέδρο Μαρτίνς συμπεριέλαβε όλους τους παίκτες του για το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, το τελευταίο εντός έδρας ματς για φέτος, μιας και θα ακολουθήσει η φιέστα του πρωταθλητή.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Όπως αναμενόταν, η αποστολή για την τελευταία εντός έδρας φετινή αναμέτρηση αποτελείται από όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, μιας και θα ακολουθήσει η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στις επιλογές του Πορτογάλου τεχνικού βρίσδκεται ακόμα και ο πρόσφατα χειρουργημένος -στη μέση- Ουσεϊνού Μπα.

Η αποστολή

Σα, Κρίστινσον, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, Ντρέγκερ, Ανδρούτσος, Σεμέδο, Παπασταθόπουλος, Μπα, Καλογερόπουλος, Παπαδόπουλος, Νικόλης, Ρέαμπτσιουκ, Χολέμπας, Σουρλής, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Τιάγκο Σίλβα, Μπρούμα, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Βρουσάι, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Κάιπερς, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΠΑΟΚ. / The squad players selected ahead of the match against PAOK. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #FootballGame​ #SquadList pic.twitter.com/z82hBNMjaz