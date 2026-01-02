Ολυμπιακός: Η ερυθρόλευκη αποστολή για το Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον τελικό του Betsson Super Cup με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παίρνει στην αποστολή όλους τους παίκτες του.

Ο Ολυμπιακός θα παλέψει για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο το απόγευμα του Σαββάτου (17:00, 3/1/2025), με τους Πειραιώτες να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν για το Ηράκλειο της Κρήτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε μαζί του 27 ποδοσφαιριστές, καθώς συμπεριλήφθηκαν και οι Πασχαλάκης και Πιρόλα παρότι είναι τραυματίες. Στην αποστολή είναι και ο Γιούσουφ Γιαζίτσι, ενώ εκτός είναι, φυσικά, οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μπρούνο Ονιεμαέτσι που βρίσκεται με τις εθνικές τους στο Κόπα Άφρικα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.