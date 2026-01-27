Ολυμπιακός: Η ερυθρόλευκη αποστολή για τον τελικό πρόκρισης με τον Άγιαξ

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Άγιαξ στην Ολλανδία το βράδυ της Τετάρτης (27/1/2026, 22:00) για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Άγιαξ και με νίκη θα πάρει την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League. Ο Μεντιλίμπαρ πήρε μαζί του 23 ποδοσφαιριστές για τη μεγάλη μάχη στο Άμστερνταμ.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα του.

Ο 29χρονος επιθετικός είχε ενοχλήσεις στο ίδιο σημείο και πριν τον αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (σ.σ. και στο ξεκίνημα της σεζόν είχε τραυματιστεί στο ίδιο σημείο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για περίπου 2 μήνες), αλλά κατάφερε να τις ξεπεράσει και να τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αγωνίστηκε ως αλλαγή στο ματς πρωταθλήματος με τον Βόλο, γεγονός που επιβάρυνε την κατάστασή του. Έτσι, δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στο Άμστερνταμ.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός στον τελικό πρόκρισης με τον Άγιαξ θα έχει διαθέσιμους επιθετικούς τους Ταρέμι και Ελ Κααμπί, με τον δεύτερο να θεωρείται βέβαιο πώς θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.