Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η Γιουβέντους θέλει Μουζακίτη και Τζολάκη – Το ποσό που ζητούν οι Πειραιώτες

Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει ζεστό ενδιαφέρον της «γηραιάς κυρίας» για τους δύο Έλληνες αθλητές
O Τζολάκης και o Μουζακίτης
Τζολάκης και Μουζακίτης στην κατάκτηση του Betsson Super Cup(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η Γιουβέντους παρακολουθεί ζεστά την περίπτωση των Τζολάκη και Μουζακίτη του Ολυμπιακού και μάλιστα, σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, Μίρκο Ντι Νατάλε, θα κινηθεί και για τους δύο το καλοκαίρι.

Ο Ολυμπιακός αξιώνει στα 50 εκατομμύρια ευρώ τους δύο ποδοσφαιριστές (25.000.000 ευρώ για τον Τζολάκη και 30.000.000 ευρώ για τον Μουζακίτη) με τη Γιουβέντους να έχει πολύ θετική άποψη για τους δύο, αφού τους παρακολούθησε στα παιχνίδια με τη Λεβερκούζεν και τον Πανσερραϊκό.

Το καλοκαίρι είναι δεδομένο ότι θα φτάσουν αρκετές προτάσεις για τους δύο στα γραφεία των ερυθρολεύκων και μένει να φανεί αν θα κάνουν το επόμενη βήμα στην καριέρα τους ή αν συνεχίζουν να αγωνίζονται με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
76
68
63
47
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo