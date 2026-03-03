Ολυμπιακός: Η Γιουβέντους θέλει Μουζακίτη και Τζολάκη – Το ποσό που ζητούν οι Πειραιώτες

Η Γιουβέντους παρακολουθεί ζεστά την περίπτωση των Τζολάκη και Μουζακίτη του Ολυμπιακού και μάλιστα, σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, Μίρκο Ντι Νατάλε, θα κινηθεί και για τους δύο το καλοκαίρι.

Ο Ολυμπιακός αξιώνει στα 50 εκατομμύρια ευρώ τους δύο ποδοσφαιριστές (25.000.000 ευρώ για τον Τζολάκη και 30.000.000 ευρώ για τον Μουζακίτη) με τη Γιουβέντους να έχει πολύ θετική άποψη για τους δύο, αφού τους παρακολούθησε στα παιχνίδια με τη Λεβερκούζεν και τον Πανσερραϊκό.

Per i due talenti seguiti dalla #Juventus (visti sia in UCL a Leverkusen e sia in campionato con il Panseraikos), il portiere Kōnstantinos #Tzolakis e il centrocampista Christos #Mouzakitis, l’#Olympiacos valuta oltre 50mln € (25 Tzolakis e 30 Mouzakitis). https://t.co/T3vKG3j6YH pic.twitter.com/NdgYLtcayB — Mirko Di Natale (@_Morik92_) March 2, 2026

Το καλοκαίρι είναι δεδομένο ότι θα φτάσουν αρκετές προτάσεις για τους δύο στα γραφεία των ερυθρολεύκων και μένει να φανεί αν θα κάνουν το επόμενη βήμα στην καριέρα τους ή αν συνεχίζουν να αγωνίζονται με τη φανέλα των Πειραιωτών.