Ολυμπιακός: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς»

Μία εβδομάδα μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο T- Center συνεχίζεται η ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να ενημερώνει ότι οι πράσινοι προχώρησαν σε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Ολυμπιακός αναφέρει: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Ταιρικ Τζόουνς. Στην καταγγελία γράφεται: «Οι συνεχιζόμενες, προκλητικές χειρονομίες ήταν πολύ καλά μελετημένες, ώστε να προσομοιάζουν με τη γνωστή χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο προς τον κόσμο. Περιπαιχτικά έπαιζε με τα δάχτυλα του τονίζοντας το μεσαίο, ενώ γελούσε και απευθυνόταν σε αυτούς”».

Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη κατά τη αποχώρηση του Αμερικανού σέντερ από τον πάγκο του Ολυμπιακού προς τα αποδυτήρια, μετά τον τραυματισμό που υπέστη και από τον οποίο βρίσκεται εκτός δράσης αυτή τη στιγμή.