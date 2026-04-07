Αθλητικά

Ολυμπιακός: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς»

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ενημέρωσε ότι οι πράσινοι έκαναν καταγγελία για τη χειρονομία του Αμερικανού στο ντέρμπι της GBL
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Μία εβδομάδα μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο T- Center συνεχίζεται η ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να ενημερώνει ότι οι πράσινοι προχώρησαν σε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Ολυμπιακός αναφέρει: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Ταιρικ Τζόουνς. Στην καταγγελία γράφεται: «Οι συνεχιζόμενες, προκλητικές χειρονομίες ήταν πολύ καλά μελετημένες, ώστε να προσομοιάζουν με τη γνωστή χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο προς τον κόσμο. Περιπαιχτικά έπαιζε με τα δάχτυλα του τονίζοντας το μεσαίο, ενώ γελούσε και απευθυνόταν σε αυτούς”».

Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη κατά τη αποχώρηση του Αμερικανού σέντερ από τον πάγκο του Ολυμπιακού προς τα αποδυτήρια, μετά τον τραυματισμό που υπέστη και από τον οποίο βρίσκεται εκτός δράσης αυτή τη στιγμή.

