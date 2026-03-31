Tαϊρίκ Τζόουνς: Νέο βίντεο που δείχνει ξεκάθαρα τη χειρονομία του στην εξέδρα του Παναθηναϊκού

Ο Αμερικανός σέντερ δεν έκανε τελικά άσεμνη χειρονομία
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς
Ένα νέο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει ακριβώς τη χειρονομία που έκανε ο Ταϊρίκ Τζόουνς στους οπαδούς του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του ντέρμπι στο Telekom Center.

Παρότι αρχικά φαινόταν ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε άσεμνη χειρονομία στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, τελικά ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού το μόνο που έκανε ήταν να δείξει με τα δάκτυλά του το σήμα W της νίκης.

Ο ψηλός των Πειραιωτών δεν ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο, όπως έμοιαζε στο video από ψηλά.

“Another win”, είναι αυτό που είπε στους οπαδούς του Παναθηναϊκού που τον αποδοκίμαζαν έντονα.

