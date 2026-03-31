Tαϊρίκ Τζόουνς: Νέο βίντεο που δείχνει ξεκάθαρα τη χειρονομία του στην εξέδρα του Παναθηναϊκού

Ένα νέο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει ακριβώς τη χειρονομία που έκανε ο Ταϊρίκ Τζόουνς στους οπαδούς του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του ντέρμπι στο Telekom Center.

Παρότι αρχικά φαινόταν ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε άσεμνη χειρονομία στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, τελικά ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού το μόνο που έκανε ήταν να δείξει με τα δάκτυλά του το σήμα W της νίκης.

Ο ψηλός των Πειραιωτών δεν ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο, όπως έμοιαζε στο video από ψηλά.

We have obtained clearer video footage of yesterday’s incident involving Tyrique Jones. The new angle shows that the player made a ‘W’ gesture toward the Panathinaikos fans while exiting the court!



We apologize for the earlier misunderstanding#olympiacosbc #paobc #greece… pic.twitter.com/xfxwAsNhPr — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) March 31, 2026

“Another win”, είναι αυτό που είπε στους οπαδούς του Παναθηναϊκού που τον αποδοκίμαζαν έντονα.