Ολυμπιακός: Η Παρί επικοινώνησε με τους Πειραιώτες για Μπιανκόν, σύμφωνα με την Equipe

Για ενδιαφέρον της Παρί FC για τον Ζουλιάν Μπιανκόν κάνει λόγο η L’Equipe, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι αρνητικός για παραχώρηση του Γάλλου στόπερ, καθώς τον υπολογίζει ως σημαντική λύση στην αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού.

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν έχει τη φετινή σεζόν με τον Ολυμπιακό 14 συμμετοχές και 2 γκολ, ενώ το συμβόλαιό τους στους ερυθρόλευκους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η Παρί FC επικοινώνησε με τον Ολυμπιακό σχετικά με τον Γάλλο Ζουλιάν Μπιανκόν (25 ετών). Έχοντας πραγματοποιήσει 14 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις από την αρχή της σεζόν, ο πρώην παίκτης της Μονακό δεν έχει αγωνιστεί πολύ, αλλά ο προπονητής του δεν θέλει να τον χάσει, πιστεύοντας ότι έχει περιθώρια εξέλιξης.

Le Paris FC s’active pour recruter un défenseur central



https://t.co/ewqyfVBoC7 pic.twitter.com/0yI2p7kvK1 — L’Équipe (@lequipe) January 22, 2026

Η Παρί δίνει προτεραιότητα σε δανεισμούς αυτόν τον χειμώνα, κάτι που θα μπορούσε να επιβραδύνει τις διαπραγματεύσεις”, αναφέρουν μεταξύ άλλων στην Equipe.