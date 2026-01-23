Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η Παρί επικοινώνησε με τους Πειραιώτες για Μπιανκόν, σύμφωνα με την Equipe

Ο Γάλλος αμυντικός διανύει την τρίτη του σεζόν στους ερυθρόλευκους
Για ενδιαφέρον της Παρί FC για τον Ζουλιάν Μπιανκόν κάνει λόγο η L’Equipe, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι αρνητικός για παραχώρηση του Γάλλου στόπερ, καθώς τον υπολογίζει ως σημαντική λύση στην αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού.

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν έχει τη φετινή σεζόν με τον Ολυμπιακό 14 συμμετοχές και 2 γκολ, ενώ το συμβόλαιό τους στους ερυθρόλευκους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

“Η Παρί FC επικοινώνησε με τον Ολυμπιακό σχετικά με τον Γάλλο Ζουλιάν Μπιανκόν (25 ετών). Έχοντας πραγματοποιήσει 14 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις από την αρχή της σεζόν, ο πρώην παίκτης της Μονακό δεν έχει αγωνιστεί πολύ, αλλά ο προπονητής του δεν θέλει να τον χάσει, πιστεύοντας ότι έχει περιθώρια εξέλιξης.

Η Παρί δίνει προτεραιότητα σε δανεισμούς αυτόν τον χειμώνα, κάτι που θα μπορούσε να επιβραδύνει τις διαπραγματεύσεις”, αναφέρουν μεταξύ άλλων στην Equipe.

