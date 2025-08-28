Ολυμπιακός: Η συμφωνία για Ταρέμι και η ανεβασμένη προσφορά για Μάντσα

Ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει μέσα στην ημέρα τους αντιπάλους που θα έχει στη League Phase του Champions League, αλλά την ίδια στιγμή κινείται για τη μετεγγραφική του ενίσχυση.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο, αναφέρθηκε στις εξελίξεις που φαίνεται πως υπάρχουν για την περίπτωση του Μεχντί Ταρέμι και αναφέρει πως Ολυμπιακός και Ίντερ έφτασαν σε συμφωνία για τη μετεγγραφή του παίκτη, με πώληση και όχι με μορφή δανεισμού.

Όπως τονίζεται, η ολοκλήρωση του το deal εξαρτάται πλέον από την απόφαση που θα πάρει ο Ιρανός διεθνής επιθετικός. Ο έμπειρος επιθετικός μέτρησε πέρυσι τρία τέρματα και εννέα ασίστ σε 43 συμμετοχές με την Ίντερ, ενώ τα καλύτερά του χρόνια ήταν στην Πόρτο, όπου είχε σκοράρει 91 φορές και είχε μοιράσει 56 ασίστ σε 182 αγώνες μεταξύ 2020 και 2024.

Στο παρελθόν, ο Ταρέμι έχει παίξει επίσης σε ομάδες όπως η Ρίο Άβε, η Αλ Γκαράφα και η Περσέπολις, ενώ με την εθνική ομάδα της πατρίδας του έχει να επιδείξει 56 γκολ σε 94 ματς.

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται να είναι κοντά στην απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα, καθώς φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Φορταλέζα

Σύμφωνα με σημερινά (28.08.2025) ρεπορτάζ στη Βραζιλία, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την προσφορά τους προς την Φορταλέζα για τον 21χρονο αμυντικό, προσφέροντας ένα ποσό που αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ, με τα μπόνους να ανεβάζουν το συνολικό «πακέτο» ακόμη υψηλότερα.

Θυμίζουμε ότι η Φορταλέζα διατηρεί το 70% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, ενώ το υπόλοιπο 30% ανήκει στην Παλμέιρας.