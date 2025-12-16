Ολυμπιακός: Η «ζωή» χωρίς τον Ελ Κααμπί – Στα πόδια των Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ η μπάλα

Ο Ολυμπιακός καλείται να… ζήσει χωρίς τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο 32χρονος επιθετικός αγωνίστηκε στο ματς των Πειραιωτών στην έδρα του Άρη και πλέον βρίσκεται στο Μαρόκο προκειμένου να συμμετάσχει με την εθνική ομάδα της πατρίδας του στην τελική φάση του Copa Africa.

Tο Copa Africa θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Μαρόκου από τις 21 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026, με τους οικοδεσπότες να είναι εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα αντιμετωπίσει στην πρώτη φάση κατά σειρά τις Κομόρες (21.12.2025), το Μάλι (26.12.2025) και τη Ζάμπια (29.12.2025). Τα παιχνίδια για τους “16” θα διεξαχθούν στις 3-4 Ιανουαρίου, τα προημιτελικά θα γίνουν στις 9-10/1, τα ημιτελικά στις 14/1, ενώ ο μικρός τελικός στις 17 Ιανουαρίου και ο μεγάλος τελικός στις 18 Ιανουαρίου.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ελ Κααμπί θα προλάβει -έστω και οριακά- τον αγώνα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη, στις 20 Ιανουαρίου, για τη League Phase του Champions League.

Ο Ελ Κααμπί θα απουσιάσει σίγουρα από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή (17.12.2025) για το Κύπελλο Ελλάδας, την Κηφισιά εντός (20.12.2025), τον ΟΦΗ (03.01.2025 τελικός Super Cup) και ίσως χάσει επίσης τα ματς με τον Ατρόμητο (10.01.2025) και τον Αστέρα Τρίπολης (17.01.2025).

Απόντος του Ελ Κααμπί, πάντως, το πιθανότερο σενάριο είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να χρησιμοποιεί έναν κεντρικό επιθετικό στα ματς της πειραϊκής ομάδας, με τους Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ να αναλαμβάνουν… δράση. Σε περίπτωση ανάγκης, υπάρχει πάντα και ο Γιαζίτζι.

Να αναφέρουμε ότι στα 2,5 χρόνια παρουσίας του στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει λίγες απουσίες από τα ματς των Πειραιωτών. Την σεζόν 2023-24 ο Μαροκινός επιθετικός έλειψε τον Ιανουάριο στην πατρίδα του και ο Ολυμπιακός είχε τρεις νίκες και δύο ήττες για τη Super League, αλλά και τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον Παναθηναϊκό στα πέναλτι.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο (2024-25), ο Ελ Κααμπί έχασε λόγω τραυματισμού τα δύο κρίσιμα παιχνίδια των “ερυθρόλευκων” με την Μπόντο/Γκλιμτ για τους “16” του Europa League, όπως και δύο ματς πρωταθλήματος που κέρδισε η πειραϊκή ομάδα κέρδισε (0-1 την ΑΕΚ και 1-0 τον ΟΦΗ).