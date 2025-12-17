Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0: Ερυθρόλευκη «καταιγίδα» στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, στους Πειραιώτες η κορυφή της League Phase

Το «εμπόδιο» του Ηρακλή ήταν πολύ χαμηλό και η διαφορά ποιότητας, τεράστια. Ο Ολυμπιακός έκανε «πάρτι» κόντρα στον Γηραιό μέσα στο «Καραϊσκάκης» και τον… ποδοπάτησε με 6-0, στο φινάλε της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Στους Πειραιώτες η κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, που θα γλιτώσει τον επόμενο γύρο και θα παίξει απευθείας στα προημιτελικά.

Γιαζίτζι (12′), Καλογερόπουλος (22′), Ροντινέι (40′) και Τσικίνιο (45′), Γιάρεμτσουκ (51′) και Ρέτσος (70′) είναι οι σκόρερ που… έφεραν το 4/4 του Ολυμπιακού στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.΄Ο Ηρακλής έμεινε έτσι εκτός συνέχειας στο θεσμό και στρέφεται στο πρωτάθλημα της SL2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το live του αγώνα

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός κατέβηκε με μια ενδεκάδα… μείγμα βασικών και αναπληρωματικών και από τα πρώτα λεπτά του αγώνα πίεσε τον Ηρακλή, για να φτάσει στο γκολ, με τον Νασιμέντο να προσπαθεί να φτιάξει το παιχνίδι των Πειραιωτών. Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι Πειραιώτες είχαν δυο καλά σουτ προς την εστία του Νικοπολίδη. Το 1-0 των Πειραιωτών δεν άργησε για να έρθει. Στο 12’ ο Γιαζίτζι συνέκλινε από τα δεξιά και από τα όρια της περιοχής έκανε το φαλτσαριστό σουτ με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Ηρακλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με το… πόδι στο γκάζι και στο 22’ έφτασε στο 2-0. Ο Γιαζίτζι έκανε το γέμισμα στην περιοχή, με τον Καλογερόπουλο να παίρνει την κεφαλιά και τον Νικοπολίδη να αποκρούει. Ο στόπερ του Ολυμπιακού πήρε το ριμπάουντ και με tap in έκανε το 2-0 για τους ερυθρόλευκους.

Το γήπεδο… έγειρε στη συνέχεια, με τον Ολυμπιακό να φτάνει με χαρακτηριστική ευκολία στα καρέ του Νικοπολίδη και να απειλεί. Ποντένσε, Τσικίνιο, Γιαζίτζι και Γιάρεμτσουκ έφεραν πολλές φορές σε δύσκολη θέση τον Γηραιό. Λίγο πριν «βγει» το πρώτο ημίχρονο (40’), οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν για μια ακόμα φορά, με τον Ροντινέι να κάνει -με κοντινή προβολή- το 3-0. Το 4-0 του πρώτου μέρους διαμορφώθηκε στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ποντένσε να βγάζει τη σέντρα και τον Τσικίνιο να σκοράρει με κοντινή κεφαλιά.

Έξι λεπτά μετά την έναρξη της επανάληψης, ο Ολυμπιακός έφτασε στο 5-0. Άλλη μια υπέροχη συνεργασία σε μικρό χώρο από τους ερυθρόλευκους, με τον Ποντένσε να “σπάει” την μπάλα στον Γιάρεμτσουκ, που με ψύχραιμο πλασέ “εκτέλεσε” για το πέμπτο τέρμα της ομάδας του. Το ματς πήρε στη συνέχεια απίστευτο ρυθμό, με τον Ηρακλή να ψάχνει ένα γκολ και να αφήνει μεγάλα κενά στην αμυντική του γραμμή.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να χάνει ευκαιρίες και να «πυροβολεί» προς την εστία του Νικοπολίδη. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε και τις 5 του αλλαγές μαζεμένες (Ταρέμι, Ρέτσος, Βέζο, Στρεφέτσα, Έσε μπήκαν στο ματς) με μια από αυτές να κάνει το 6-0. Από εκτέλεση φάουλ του Γιαζίτζι, ο Ρέτσος έπιασε την κεφαλιά και σκόραρε.

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Στάικος

Τέταρτος: Ανδριανός