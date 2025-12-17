Ολυμπιακός – Ηρακλής live για την τελευταία αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ολυμπιακός και Ηρακλής κοντράρονται στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο φινάλε των υποχρεώσεών τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Με νίκη, οι ερυθρόλευκοι θα εξασφαλίσουν την πρώτη θέση, που θα του δώσει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, προσπερνώντας τον γύρο των playoffs, ενώ ταυτόχρονα του δίνει και πλεονέκτημα έδρας στον προημιτελικό. . Ο «Γηραιός» χρειάζεται τουλάχιστον έναν βαθμό για να μπει στη 12άδα.
Ο Ποντένσε τροφοδότησε τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει από κοντά τον Νικοπολίδη. Όμως, ο Ροντινέι ακολουθούσε τη φάση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
Σουτ του Ροντινέι από τη δεξιά γωνία της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού, η μπάλα βρηκε και σε αντίπαλο και πέρασε κόρνερ
Ο Ολυμπιακός φτάνει με ευκολία στην περιοχή του Ηρακλή και πιέζει για να φτάσει σε νέο γκολ
Ο Γιαζίτζι έκανε το γέμισμα στην περιοχή, με τον Καλογερόπουλο να παίρνει την κεφαλιά και τον Νικοπολίδη να αποκρούει. Ο στόπερ του Ολυμπιακού πήρε το ριμπάουντ και με tap in έκανε το 2-0 για τους ερυθρόλευκους.
Ο Νικοπολίδης έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Γιάρεμτσουκ
Σέντρα - σουτ του Βιτλή, ο Μπότης έδιωξε με το ένα χέρι
Σουτ του Νασιμέντο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ο Νικοπολίδης έδιωξε
Μακρινό σουτ του Τσικίνιο, η μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Νικοπολίδη, που έπεσε στην πλευρά του
Ορεξάτος ο Νασιμέντο στο ξεκίνημα του αγώνα
O Ορτέγκα γύρισε χαμηλά, ο Τσικίνιο έστρωσε στον Ποντένσε αλλά το πλασέ του τελευταίου ήταν αδύναμο και κατέληξε στην αγκαλιά του Νικοπολίδη
Οι παίκτες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Στον πάγκο για τον Ηρακλή οι Κάτσικας, Αναστασίου, Μάναλης, Αναστασιάδης, Παναγιωτίδης, Εραμούσπε, Ταχμετζίδης, Κυνηγόπουλος, Καρακασίδης
Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι Πιρόλα, Κοστίνια, Βέζο, Στρεφέτσα, Έσε, Ρέτσος, Τζολάκης, Μουζακίτης, Ταρέμι
Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Σιδεράς, Ουές, Βιτλής, Τσιντώνης, Χάινριχ, Φοφανά, Δημητρίου, Ντουρμισάι, Μωϋσίδης, Ντοβεντάν.
Ελ Κααμπί και Μπρούνο έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές τους ενόψει Copa Africa
Ο Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Ντάνι Γκαρθία, τον Ζέλσον Μάρτινς που έμεινε εκτός για ξεκούραση, αλλά και τον Ρεμί Καμπελά, ο οποίος οδεύει προς Ναντ με τη μορφή δανεισμού
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης - Ροντινέι, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα – Σιπιόνι, Νασιμέντο – Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Ποντένσε - Γιάρεμτσουκ.
Το σύστημα 4-2-3-1 επέλεξε ο Βάσκος τεχνικός, με τον Μπότη να είναι στο τέρμα, Καλογερόπουλος και Μάνσα στα στόπερ, με τους Ροντινέι και Ορτέγκα στα μπακ. Σιπιόνι και Νασιμέντο στα χαφ, με τους Γιαζίτσι, Τσικίνιο και Ποντένσε η τριάδα πίσω από τον Γιάρεμτσουκ
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει με πολλές αλλαγές τους «ερυθρόλευκους» κόντρα στον «Γηραιό»
Σε... εορταστικό κλίμα ο Θρυλέων
