Ολυμπιακός – Ηρακλής live για την τελευταία αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ολυμπιακός και Ηρακλής κοντράρονται στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο φινάλε των υποχρεώσεών τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Με νίκη, οι ερυθρόλευκοι θα εξασφαλίσουν την πρώτη θέση, που θα του δώσει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, προσπερνώντας τον γύρο των playoffs, ενώ ταυτόχρονα του δίνει και πλεονέκτημα έδρας στον προημιτελικό. . Ο «Γηραιός» χρειάζεται τουλάχιστον έναν βαθμό για να μπει στη 12άδα.