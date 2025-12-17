Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ηρακλής live για την τελευταία αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το 4/4 θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός στη League Phase της διοργάνωσης
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ολυμπιακός-Ηρακλής
18:00, Cosmote Sport 2
4 - 0
Ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ολυμπιακός και Ηρακλής κοντράρονται στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο φινάλε των υποχρεώσεών τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Με νίκη, οι ερυθρόλευκοι θα εξασφαλίσουν την πρώτη θέση, που θα του δώσει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, προσπερνώντας τον γύρο των playoffs, ενώ ταυτόχρονα του δίνει και πλεονέκτημα έδρας στον προημιτελικό. . Ο «Γηραιός» χρειάζεται τουλάχιστον έναν βαθμό για να μπει στη 12άδα.

18:45 | 17.12.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο "Καραϊσκάκης"
18:44 | 17.12.2025
45'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 4-0 με κεφαλιά του Τσικίνιο από ασίστ του Ποντένσε
18:43 | 17.12.2025
18:43 | 17.12.2025
18:28 | 17.12.2025
40'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 3-0 με τον Ροντινέι

Ο Ποντένσε τροφοδότησε τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει από κοντά τον Νικοπολίδη. Όμως, ο Ροντινέι ακολουθούσε τη φάση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα

18:27 | 17.12.2025
28'

Σουτ του Ροντινέι από τη δεξιά γωνία της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού, η μπάλα βρηκε και σε αντίπαλο και πέρασε κόρνερ

18:25 | 17.12.2025

Ο Ολυμπιακός φτάνει με ευκολία στην περιοχή του Ηρακλή και πιέζει για να φτάσει σε νέο γκολ

18:17 | 17.12.2025
22'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 2-0 με τον Καλογερόπουλο

Ο Γιαζίτζι έκανε το γέμισμα στην περιοχή, με τον Καλογερόπουλο να παίρνει την κεφαλιά και τον Νικοπολίδη να αποκρούει. Ο στόπερ του Ολυμπιακού πήρε το ριμπάουντ και με tap in έκανε το 2-0 για τους ερυθρόλευκους.

18:17 | 17.12.2025
18'

Ο Νικοπολίδης έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Γιάρεμτσουκ

18:15 | 17.12.2025
16'

Σέντρα - σουτ του Βιτλή, ο Μπότης έδιωξε με το ένα χέρι

18:12 | 17.12.2025
16'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Σουτ του Νασιμέντο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ο Νικοπολίδης έδιωξε

18:09 | 17.12.2025
12'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 1-0 με υπέροχο πλασέ του Γιαζίτζι
18:05 | 17.12.2025
10'

Μακρινό σουτ του Τσικίνιο, η μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Νικοπολίδη, που έπεσε στην πλευρά του

18:02 | 17.12.2025

Ορεξάτος ο Νασιμέντο στο ξεκίνημα του αγώνα

18:00 | 17.12.2025
1'
Φάση για τον Ολυμπιακό

O Ορτέγκα γύρισε χαμηλά, ο Τσικίνιο έστρωσε στον Ποντένσε αλλά το πλασέ του τελευταίου ήταν αδύναμο και κατέληξε στην αγκαλιά του Νικοπολίδη

17:56 | 17.12.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
17:55 | 17.12.2025

Οι παίκτες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

17:54 | 17.12.2025

Στον πάγκο για τον Ηρακλή οι Κάτσικας, Αναστασίου, Μάναλης, Αναστασιάδης, Παναγιωτίδης, Εραμούσπε, Ταχμετζίδης, Κυνηγόπουλος, Καρακασίδης

17:49 | 17.12.2025

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι Πιρόλα, Κοστίνια, Βέζο, Στρεφέτσα, Έσε, Ρέτσος, Τζολάκης, Μουζακίτης, Ταρέμι

17:49 | 17.12.2025

Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Σιδεράς, Ουές, Βιτλής, Τσιντώνης, Χάινριχ, Φοφανά, Δημητρίου, Ντουρμισάι, Μωϋσίδης, Ντοβεντάν.

17:49 | 17.12.2025

Ελ Κααμπί και Μπρούνο έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές τους ενόψει Copa Africa

17:48 | 17.12.2025

Ο Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Ντάνι Γκαρθία, τον Ζέλσον Μάρτινς που έμεινε εκτός για ξεκούραση, αλλά και τον Ρεμί Καμπελά, ο οποίος οδεύει προς Ναντ με τη μορφή δανεισμού

17:48 | 17.12.2025
17:48 | 17.12.2025

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης - Ροντινέι, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα – Σιπιόνι, Νασιμέντο – Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Ποντένσε - Γιάρεμτσουκ.

17:47 | 17.12.2025

Το σύστημα 4-2-3-1 επέλεξε ο Βάσκος τεχνικός, με τον Μπότη να είναι στο τέρμα, Καλογερόπουλος και Μάνσα στα στόπερ, με τους Ροντινέι και Ορτέγκα στα μπακ. Σιπιόνι και Νασιμέντο στα χαφ, με τους Γιαζίτσι, Τσικίνιο και Ποντένσε η τριάδα πίσω από τον Γιάρεμτσουκ

17:46 | 17.12.2025

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει με πολλές αλλαγές τους «ερυθρόλευκους» κόντρα στον «Γηραιό»

17:45 | 17.12.2025

Σε... εορταστικό κλίμα ο Θρυλέων

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
17:45 | 17.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ολυμπιακός – Ηρακλής, για τη League Phase του Conference League

17:45 | 17.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Αθλητικά
