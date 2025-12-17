Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0 τελικό: Σαρωτικός με έξι διαφορετικούς σκόρερ

Το 4/4 έκανε ο Ολυμπιακός στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ολυμπιακός-Ηρακλής
18:00, Cosmote Sport 2
6 - 0
2ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ολυμπιακός είχε 21 τελικές προς την εστία του Ηρακλή, με τις 14 από αυτές να είναι στην εστία του Νικοπολίδη. Κάπως έτσι, το 6-0 μέσα στο “Καραϊσκάκης” θεωρείται… μια φυσιολογική εξέλιξη.

19:48 | 17.12.2025
Από το Newsit.gr καλή συνέχεια
19:47 | 17.12.2025
Ο Ολυμπιακός στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας κατακτώντας την κορυφή της League Phase
19:36 | 17.12.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή με 6-0
19:35 | 17.12.2025
19:26 | 17.12.2025
19:25 | 17.12.2025
70'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 6-0 με κεφαλιά του Ρέτσου μετά από εκτέλεση φάουλ
19:22 | 17.12.2025
67'
5 αλλαγές για τον Ολυμπιακό

Ταρέμι, Ρέτσος, Βέζο, Στρεφέτσα, Έσε μπαίνουν στο ματς, έξω οι Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ, Ορτέγκα.

19:22 | 17.12.2025
67'

Σκόραρε ο Γιάρεμτσουκ αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ

19:09 | 17.12.2025
56'

 Πλάσαρε από πολύ πλάγια θέση ο Γιάρεμτσουκ, έδιωξε ο Νικοπολίδης και δεν μπόρεσε στη συνέχεια ο Νασιμέντο να φτάσει σε τελική

19:01 | 17.12.2025
51'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 5-0 με τον Γιάρεμτσουκ

Άλλη μια υπέροχη συνεργασία σε μικρό χώρο από τους ερυθρόλευκους, ο Ποντένσε "έσπασε" στον Γιάρεμτσουκ και αυτός με ψύχραιμο πλασέ "εκτέλεσε" για το πέμπτο τέρμα της ομάδας του

19:01 | 17.12.2025
19:00 | 17.12.2025
19:00 | 17.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
18:45 | 17.12.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

18:45 | 17.12.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο "Καραϊσκάκης"
18:44 | 17.12.2025
45'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 4-0 με κεφαλιά του Τσικίνιο από ασίστ του Ποντένσε
18:43 | 17.12.2025
18:43 | 17.12.2025
18:28 | 17.12.2025
40'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 3-0 με τον Ροντινέι

Ο Ποντένσε τροφοδότησε τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει από κοντά τον Νικοπολίδη. Όμως, ο Ροντινέι ακολουθούσε τη φάση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα

18:27 | 17.12.2025
28'

Σουτ του Ροντινέι από τη δεξιά γωνία της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού, η μπάλα βρηκε και σε αντίπαλο και πέρασε κόρνερ

18:25 | 17.12.2025

Ο Ολυμπιακός φτάνει με ευκολία στην περιοχή του Ηρακλή και πιέζει για να φτάσει σε νέο γκολ

18:17 | 17.12.2025
22'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 2-0 με τον Καλογερόπουλο

Ο Γιαζίτζι έκανε το γέμισμα στην περιοχή, με τον Καλογερόπουλο να παίρνει την κεφαλιά και τον Νικοπολίδη να αποκρούει. Ο στόπερ του Ολυμπιακού πήρε το ριμπάουντ και με tap in έκανε το 2-0 για τους ερυθρόλευκους.

18:17 | 17.12.2025
18'

Ο Νικοπολίδης έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Γιάρεμτσουκ

18:15 | 17.12.2025
16'

Σέντρα - σουτ του Βιτλή, ο Μπότης έδιωξε με το ένα χέρι

18:12 | 17.12.2025
16'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Σουτ του Νασιμέντο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ο Νικοπολίδης έδιωξε

18:09 | 17.12.2025
12'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 1-0 με υπέροχο πλασέ του Γιαζίτζι
18:05 | 17.12.2025
10'

Μακρινό σουτ του Τσικίνιο, η μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Νικοπολίδη, που έπεσε στην πλευρά του

18:02 | 17.12.2025

Ορεξάτος ο Νασιμέντο στο ξεκίνημα του αγώνα

18:00 | 17.12.2025
1'
Φάση για τον Ολυμπιακό

O Ορτέγκα γύρισε χαμηλά, ο Τσικίνιο έστρωσε στον Ποντένσε αλλά το πλασέ του τελευταίου ήταν αδύναμο και κατέληξε στην αγκαλιά του Νικοπολίδη

17:56 | 17.12.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
17:55 | 17.12.2025

Οι παίκτες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

17:54 | 17.12.2025

Στον πάγκο για τον Ηρακλή οι Κάτσικας, Αναστασίου, Μάναλης, Αναστασιάδης, Παναγιωτίδης, Εραμούσπε, Ταχμετζίδης, Κυνηγόπουλος, Καρακασίδης

17:49 | 17.12.2025

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι Πιρόλα, Κοστίνια, Βέζο, Στρεφέτσα, Έσε, Ρέτσος, Τζολάκης, Μουζακίτης, Ταρέμι

17:49 | 17.12.2025

Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Σιδεράς, Ουές, Βιτλής, Τσιντώνης, Χάινριχ, Φοφανά, Δημητρίου, Ντουρμισάι, Μωϋσίδης, Ντοβεντάν.

17:49 | 17.12.2025

Ελ Κααμπί και Μπρούνο έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές τους ενόψει Copa Africa

17:48 | 17.12.2025

Ο Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Ντάνι Γκαρθία, τον Ζέλσον Μάρτινς που έμεινε εκτός για ξεκούραση, αλλά και τον Ρεμί Καμπελά, ο οποίος οδεύει προς Ναντ με τη μορφή δανεισμού

17:48 | 17.12.2025
17:48 | 17.12.2025

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης - Ροντινέι, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα – Σιπιόνι, Νασιμέντο – Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Ποντένσε - Γιάρεμτσουκ.

17:47 | 17.12.2025

Το σύστημα 4-2-3-1 επέλεξε ο Βάσκος τεχνικός, με τον Μπότη να είναι στο τέρμα, Καλογερόπουλος και Μάνσα στα στόπερ, με τους Ροντινέι και Ορτέγκα στα μπακ. Σιπιόνι και Νασιμέντο στα χαφ, με τους Γιαζίτσι, Τσικίνιο και Ποντένσε η τριάδα πίσω από τον Γιάρεμτσουκ

17:46 | 17.12.2025

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει με πολλές αλλαγές τους «ερυθρόλευκους» κόντρα στον «Γηραιό»

17:45 | 17.12.2025

Σε... εορταστικό κλίμα ο Θρυλέων

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
17:45 | 17.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ολυμπιακός – Ηρακλής, για τη League Phase του Conference League

17:45 | 17.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
