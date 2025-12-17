Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0 τελικό: Σαρωτικός με έξι διαφορετικούς σκόρερ

22'

ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 2-0 με τον Καλογερόπουλο

Ο Γιαζίτζι έκανε το γέμισμα στην περιοχή, με τον Καλογερόπουλο να παίρνει την κεφαλιά και τον Νικοπολίδη να αποκρούει. Ο στόπερ του Ολυμπιακού πήρε το ριμπάουντ και με tap in έκανε το 2-0 για τους ερυθρόλευκους.