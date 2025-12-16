Ολυμπιακός – Ηρακλής: «Φεύγουν» τα εισιτήρια για το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

O Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή για την 5η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και τον Καραϊσκάκης αναμένεται να γεμίσει με οπαδούς των Πειραιωτών, καθώς έχουν ήδη αρχίσει να εξαντλούνται τα εισιτήρια του αγώνα.

Το “βαρύ” όνομα του αντιπάλου, με τον Ηρακλή να προελαύνει μάλιστα στη Super League 2, αλλά και η ευκαιρία του Ολυμπιακού να κατακτήσει την πρώτη θέση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, έχουν ξεσηκώσεις τους οπαδούς των Πειραιωτών.

Λιγότερα από 5.000 εισιτήρια απομένουν για το sold out στην αναμέτρηση του “Καραϊσκάκης” και με την τιμή τους να ξεκινάει από 10 ευρώ, αναμένεται να συνεχίσουν να “φεύγουν” με έντονους ρυθμούς.