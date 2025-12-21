Αθλητικά

Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο μέχρι το 2027

Σε οριστική συμφωνία φαίνεται να έφτασαν οι δύο πλευρές
Μεντιλίμπαρ
Ο Μεντιλίμπαρ στο «Γ. Καραϊσκάκης»/ (ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αφού οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τον Μεντιλίμπαρ μετά από διαπραγματεύσεις που υπήρξαν τις προηγούμενες εβδομάδες και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Ισπανός θα συνεχίσει μέχρι το 2027 στο «τιμόνι» των Πειραιωτών.

Ο Ανδαλουσιανός προπονητής ανέλαβε τα ηνία του Ολυμπιακού το Φεβρουάριο του 2024 και οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του Conference League αλλά και στο περσινό νταμπλ στην Ελλάδα.

Σε 97 παιχνίδια στον πάγκο του Ολυμπιακού έχει 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες.

