Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμαθαν αντιπάλους στo UEFA Youth League

Η UEFA πραγματοποίησε την κλήρωση για τη φάση των “64” στο πρωτάθλημα των ομάδων κάτω των 19 ετών και τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο ΠΑΟΚ, έμαθαν του αντιπάλους τους στο UEFA Youth League.

Η κλήρωση ήταν βατή για τον “Δικέφαλο του Βορρά”, ο οποίος και θα κληθεί να αντιμετωπίσει Γκόρνικ Ζάμπρζε, η οποία και κατέκτησε το πρωτάθλημα της περασμένης σεζόν στην Πολωνία. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός βρίσκει μπροστά του Μάντσεστερ Σίτι και θα χρειαστεί υπέρβαση για να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι στο φετινό UEFA Youth League θα αγωνιστούν οι 32 ομάδες Κ19, οι άνδρες των οποίων βρέθηκαν στους ομίλους του Champions League, αλλά και οι 32 ομάδες που κατέκτησαν το πρωτάθλημα Κ19 στις χώρες τους και βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της UEFA.

