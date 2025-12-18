Αθλητικά

Ολυμπιακός – Κηφισιά: Έτοιμοι για το 20ο sold out μέσα στο 2025 οι Πειραιώτες

Εξαφανίζονται τα εισιτήρια και με την αθηναϊκή ομάδα
O Oλυμπιακός βρίσκεται κοντά στο 20ο sold out μέσα στο 2025, καθώς απομένουν μόλις 2.500 εισιτήρια για το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Κηφισιά (20/12, 20:30) στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κηφισιά (20/12, 20:30) στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” για την 15η αγωνιστική της Super League, με τον κόσμο της ομάδας να αναμένεται να δώσει και πάλι βροντερό παρών.

Οι ερυθρόλευκοι φίλαθλοι θα αργήσουν να δουν και πάλι την αγαπημένη τους ομάδα στο Φάληρο, γι’ αυτό και “εξαφανίζουν” τα εισιτήρια του αγώνα με την Κηφισιά.

Κάπως έτσι, έχουν απομείνει περίπου 2.500 εισιτήρια, οπότε το sold out είναι προ των πυλών. Εάν επιτευχθεί, θα είναι το 20ο μέσα στο 2025.

Υπενθυμίζεται ότι εισιτήρια διατίθενται μέσω διαδικτύου έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

