Ολυμπιακός – Κηφισιά: Οι Πειραιώτες θέλουν να κλείσουν με νίκη το 2025

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κηφισιά στο… sold out “Γ. Καραϊσκάκης”, στο ματς που ολοκληρώνει το αγωνιστικό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, για τη 15η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο μεσοβδόμαδα κόντρα στον Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, επικρατώντας με το εμφατικό 6-0 και τώρα… επιστρέφει στη Super League, για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του για το 2025.

Ο Ολυμπιακός επιθυμεί την κατάκτηση των τριών βαθμών για να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα (35 βαθμούς και στο +1 από την ΑΕΚ) “σβήσει” την ισοπαλία που είχε την προηγούμενη αγωνιστική της Super League στην έδρα του Άρη και για να δει με… ηρεμία το κυριακάτικο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (21.12.2025, 19:30, newsit.gr).

Την ίδια στιγμή, η Κηφισιά των 17 βαθμών πηγαίνει χωρίς πίεση στο Φάληρο, με σκοπό να αποδείξει πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει. Αυτό δε, θα είναι και το τελευταίο ματς του Ανδρέα Τετέι με την Κηφισιά, πριν αποχωρήσει για να γίνει μέλος του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός θα τεθεί για τέταρτη φορά αντιμέτωπος με την Κηφισιά και θέλει να κάνει το τέσσερα στα τέσσερα. Οι ερυθρόλευκοι μετρούν τρεις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα με συνολικά τέρματα 10-3.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Γιαζίτσι, Ταρέμι

Κηφισιά (Σ. Λέτο): Ραμίρες, Σμπώκος, Πόκορνι, Σόουζα, Μαϊντάνα, Πέρεθ, Έμπο, Πόμπο, Παντελίδης, Ζέρσον, Τετέι

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Κολλιάκος, Χριστοδούλου

4ος: Κουκουλάς

VAR: Κουμπαράκης, Κατοίκος

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

16:00 Αστέρας Τρίπολης – Άρης (Novasports 2)

18:00 Βόλος ΝΠΣ – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 2)

20:30 Ολυμπιακός – Κηφισιά (Cosmote Sport 1)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17:30 ΑΕΛ – Ατρόμητος (Cosmote Sport 1)

19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

21:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (Novasports Prime)