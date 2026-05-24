Ολυμπιακός: Ξεκαθαρίζει η έναρξη της ερυθρόλευκης προετοιμασίας από την Άστον Βίλα

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν ένα “δώρο” από την κάτοχο του Europa League
Ο Ολυμπιακός θα παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον το σημερινό (24.05.2026) φινάλε της φετινής Premier League, εστιάζοντας στην τελική θέση που θα κατακτήσει η Άστον Βίλα.

Εφόσον η Άστον Βίλα διασφαλίσει μέσω του αγώνα της στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι το αποτέλεσμα που θέλει για να βγει 4η στην Premier League τότε ο Ολυμπιακός θα γλυτώσει έναν προκριματικό γύρο και θα παίξει στον 3ο του Champions League αντί για τον 2ο.

Οι Πειραιώτες χρειάζονται είτε να μη χάσει η Άστον Βίλα στο “Έτιχαντ”, είτε να μην κερδίσει η 5η του βαθμολογικού πίνακα, Λίβερπουλ, την Μπρέντφορντ στο “Άνφιλντ”.

Εάν η Λίβερπουλ προσπεράσει στο φινάλε την Άστον Βίλα, τότε ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την πορεία του στα προκριματικά του Champions League, από το 2ο γύρο της διοργάνωσης και τότε η προετοιμασία του θα αρχίσει στις 22 Ιουνίου.

Εάν όμως ο Ολυμπιακός γλυτώσει έναν προκριματικό γύρο, τότε θα αρχίσει προπονήσεις στα τέλη Ιουνίου. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κάνει προετοιμασία στην Ολλανδία.

Το πρόγραμμα της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της Premier League

Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)

Μπέρνλι-Γουλβς (18:00)

Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ (18:00)

Φούλαμ-Νιούκαστλ (18:00)

Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ (18:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα (18:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπόρνμουθ (18:00)

Σάντερλαντ-Τσέλσι (18:00)

Τότεναμ-Έβερτον (18:00)

Γουέστ Χαμ-Λιντς (18:00)

