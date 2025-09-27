Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο «εκτέλεσε» τους μαχητικούς Βοιωτούς σε επεισοδιακό παιχνίδι για τη Super League

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 κόντρα στον Λεβαδειακό και πήρε σημαντική νίκη στην 5η αγωνιστική της Super League. Οι Τσικίνιο και Ρέτσος ήταν οι σκόρερ των «ερυθρολεύκων». Παλάσιος και Γκούμας βρήκαν δίχτυα για τους φιλοξενούμενους.

Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που έφτασε τους 13 βαθμούς στη Super League και είναι μόνος πρώτος και περιμένει τα αποτελέσματα των αντιπάλων του στη μάχη του τίτλου. Οι Βοιωτοί παρέμειναν στους 7 βαθμούς και στην 5η θέση.

Ο Τσικίνιo σκόραρε δύο φορές για τον Ολυμπιακό. Και τις δύο απάντησε άμεσα σε γκολ των φιλοξενούμενων για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, λόγω του προβλήματος με τη σύνδεση του VAR στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο αγώνας

Την πρώτη καλή στιγμή της αναμέτρησης είχαν οι φιλοξενούμενοι με τον Κωστή. Ο μέσος του Λεβαδειακού προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το λάθος του Τζολάκη με σουτ από πολύ μακρινή απόσταση, που κατευθυνόταν προς τα δίχτυα. Ο Μουζακίτης, όμως απομάκρυνε σε κόρνερ. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε στο 34′. Το γκολ ήρθε με κεφαλιά του Ρέτσου, μετά από κόρνερ του Μουζακίτη στο 43′.

Ο Λεβαδειακός ισοφάρισε σε 1-1 σε αντεπίθεση των Παλάσιος και Όζμπολτ. Ο Αργεντινός εξτρέμ με πολύ δυνατό σουτ νίκησε τον Τζολάκη και έφερε στα ίσα το παιχνίδι στο 58′. Ο Τσικίνιο, όμως απάντησε άμεσα για τους «ερυθρόλευκους», καθώς στο 60′, πήρε το ριμπάουντ από το πολύ καλό σουτ του Μουζακίτη και με κεφαλιά έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον Ολυμπιακό.

Ο Ζέλσον Μάρτινς στην επιστροφή του μετά τον τραυματισμό, λίγο έλειψε να σκοράρει, όμως ο Λοντίγκιν απομάκρυνε το σουτ του και δεν του επέτρεψε να πανηγυρίσει το γκολ που θα «καθαρίζε» την αναμέτρηση για τους γηπεδούχους. Ο Γκούμας με εντυπωσιακό γυριστό σκόραρε στο 79′ και ισοφάρισε σε 2-2. Το γκολ τελικά μέτρησε στο 95ο λεπτό, καθώς υπήρχε πρόβλημα με τη σύνδεση του VAR στο γήπεδο.

Ο Τσικίνιο, μόλις ένα λεπτό μετά την επανέναρξη της αναμέτρησης σκόραρε με πλασέ και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με 3-2 σε ένα άκρως εντυπωσιακό και γεμάτο ανατροπές παιχνίδι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (76′ Ροντινέι), Έσε, Μουζακίτης (65′ Γκαρθία), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (65′ Μαρτίνς), Ποντένσε (76′ Καμπελά), Ελ Κααμπί (90′ +14′ Ταρέμι).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσοκάι (75′ Γκούμας), Τσιμπόλα, Κωστή, Λαγιούς (75′ Μανθάτης), Παλάσιος (90’+9′ Πεντρόσο), Όζμπολτ.