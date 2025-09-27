Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Μπάχαλο με το VAR στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Γκούμας με ωραίο γυριστό ισοφάρισε σε 2-2 για τον Λεβαδειακό κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», όμως για να μετρήσει το γκολ έπρεπε να ελεγχθεί για οφσάιντ. Το VAR δε λειτουργούσε και υπήρχε 15λεπτη καθυστέρηση στον αγώνα.

Ο διαιτητής Κατσικογιάννης προσπαθούσε να επικοινωνήσει με το VAR για να δει αν θα πρέπει να μετρήσει το γκολ του Λεβαδειακού κόντρα στον Ολυμπιακό, όμως στο VAR δεν υπήρχε εικόνα και δεν μπορούσαν να βάλουν τις γραμμές για τον έλεγχο του οφσάιντ.

Οι παίκτες είχαν συνεχώς συζητήσεις με τον διαιτητή, με αυτόν να τους λέει πως πρέπει να περιμένουμε για να δούμε αν θα διορθωθεί η κατάσταση με το VAR. Τελικά, το γκολ του Γκούμα μέτρησε κανονικά και το παιχνίδι συνεχίστηκε με 17 λεπτά καθυστερήσεων.