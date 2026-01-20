Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93 τελικό: Άνετη νίκη για τους Πειραιώτες με φοβερό Βεζένκοφ

Την τρίτη σερί νίκη τους στην Euroleague πανηγύρισαν οι Πειραιώτες
KLODIAN LATO
Euroleague
23η αγωνιστική
100 - 93
Τελικό
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

21:01 | 20.01.2026
Τέλος αγώνα: Ολυμπιακός - Μακάμπι 100-93
21:01 | 20.01.2026

100-93 με τρίποντο του Λούντμπεργκ

21:01 | 20.01.2026

100-90 με τρίποντο του Μπρισέτ

21:00 | 20.01.2026

100-87 με 1/2 βολές του Ντάουτινς

20:59 | 20.01.2026

100-86 με τρίποντο του Γουόκαπ

20:59 | 20.01.2026

97-86 από τον Πίτερς

20:58 | 20.01.2026
Ένα διαδικαστικό λεπτό ακόμα
20:58 | 20.01.2026

95-86 από τον Σόρκιν

20:57 | 20.01.2026

Ο Πίτερς έκανε το 95-84 με 1/2 βολές

20:57 | 20.01.2026

Ήταν αντιαθλητικό φάουλ

20:55 | 20.01.2026

Ο Μιλουτίνοφ δέχθηκε ένα σκληρό χτύπημα στο κεφάλι και πήγε στα αποδυτήρια.

20:55 | 20.01.2026
Δύο λεπτά ακόμα
20:55 | 20.01.2026

94-84 με τρίποντο του Σόρκιν

20:53 | 20.01.2026

94-81 από τον Βεζένκοφ

20:53 | 20.01.2026

92-81 από τον Σέρβο σέντερ

20:51 | 20.01.2026

91-81 με καλάθι και φάουλ από τον Μιλουτίνοφ

20:50 | 20.01.2026

89-81 από τον Σόρκιν

20:49 | 20.01.2026

89-79 με 2/2 βολές του Πίτερς

20:49 | 20.01.2026

87-79 με τρίποντο του Ντάουτινς

20:48 | 20.01.2026

87-76 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ

20:46 | 20.01.2026

86-76 από τον Ντάουτινς

20:45 | 20.01.2026
Πέντε λεπτά ακόμα
20:44 | 20.01.2026

86-74 από τον Ντόρσεϊ

20:44 | 20.01.2026

84-74 από τον Γουόρντ

20:44 | 20.01.2026

82-74 απάντησε ο Χορντ

20:42 | 20.01.2026

82-72 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ

20:41 | 20.01.2026

80-72 με τρίποντο του Κλαρκ

20:39 | 20.01.2026

80-69 με 2/2 βολές του Σάντος

20:38 | 20.01.2026

80-67 μειώνει η Μακάμπι

20:38 | 20.01.2026

80-65 από τον Μιλουτίνοφ

20:37 | 20.01.2026

78-65 με τρίποντο του Σάντος

20:36 | 20.01.2026

78-62 με 2/2 βολές του Πίτερς

20:36 | 20.01.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο

Μέσα Μιλουτίνοφ και Πίτερς, εκτός Βεζένκοφ και Χολ

20:32 | 20.01.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ολυμπιακός - Μακάμπι 76-62
20:31 | 20.01.2026

76-62 με τρίποντο του Βεζένκοφ

20:30 | 20.01.2026

73-62 με καλάθι και φάουλ του Χολ

20:30 | 20.01.2026

70-62 με τρίποντο του Ντάουτινς

20:29 | 20.01.2026

Και τρίτο λάθος, από τον Γούορντ αυτή τη φορά

20:29 | 20.01.2026

Και τα δύο λάθη τα έκανε ο Φουρνιέ

20:28 | 20.01.2026
Έξαλλος ο Γιώργος Μπαρτζώκας!

Πήρε δύο τάιμ άουτ σε λίγα δευτερόλεπτα

20:28 | 20.01.2026

Νέο λάθος και 70-59 από τον Ντάουτινς

20:25 | 20.01.2026

70-57 μειώνει η Μακάμπι

20:25 | 20.01.2026

70-55 με τρίποντο του Λούντμπεργκ

20:25 | 20.01.2026

70-52 με τρίποντο του Ρέιμαν

20:24 | 20.01.2026

70-49 από τον Βεζένκοφ

20:24 | 20.01.2026

68-49 με τρίποντο του Ντάουτινς

20:23 | 20.01.2026

68-46  από τον Χολ

20:22 | 20.01.2026

66-46 από τον Μπρίσετ

20:22 | 20.01.2026

66-44 από τον Χολ

20:22 | 20.01.2026

Φουρνιέ αντί Ντόρσεϊ στο παρκέ

20:22 | 20.01.2026

64-44 μειώνει η Μακάμπι με βολές

20:21 | 20.01.2026

Τρίτο φάουλ από τον Ντόρσεϊ

20:21 | 20.01.2026
5/5 τρίποντα έχει ο Σάσα Βεζένκοφ!
20:21 | 20.01.2026

64-42 με τρίποντο του Βεζένκοφ

20:20 | 20.01.2026

61-42 από τον Λούντμπεργκ

20:19 | 20.01.2026

61-40 από τον Σόρκιν

20:19 | 20.01.2026
Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο
20:18 | 20.01.2026

61-38 με 2/3 βολές του Λούντμπεργκ

20:16 | 20.01.2026

Φάουλ για τρεις βολές του Παπανικολάου στον Λούντμπεργκ

20:16 | 20.01.2026

61-36 με τρίποντο του Γουόκαπ

20:15 | 20.01.2026

58-36 με 2/2 βολές του Σόρκιν

20:15 | 20.01.2026

Βασικός ξεκινάει ο Ντόντα Χολ, ο τρίτος σέντερ του Ολυμπιακού

20:15 | 20.01.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
19:59 | 20.01.2026
Απολαυστικός Ολυμπιακός, παίζει διαστημικό μπάσκετ
19:59 | 20.01.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ολυμπιακός - Μακάμπι 58-34
19:56 | 20.01.2026
58-34 με δεύτερο buzzer beater τρίποντο του Βεζένκοφ
19:56 | 20.01.2026

55-34 από τον Σόρκιν

19:56 | 20.01.2026

55-32 από τον Μιλουτίνοφ

19:56 | 20.01.2026

Στο παρκέ και ο ΜακΚίσικ. Αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού

19:55 | 20.01.2026
20-0 είναι το σερί του Ολυμπιακού!
19:54 | 20.01.2026

53-32 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

19:52 | 20.01.2026

50-32 από τον Ντόρσεϊ

19:51 | 20.01.2026
Απολαυστικό μπάσκετ από τον Ολυμπιακό! Διαλύει τους Ισραηλινούς
19:51 | 20.01.2026

48-32 από τον Πίτερς

19:50 | 20.01.2026

46-32 με νέα τρίποντη βόμβα του Φουρνιέ

19:50 | 20.01.2026

43-32 με φοβερό κάρφωμα του Γουόρντ

19:49 | 20.01.2026

41-32 από τον Φουρνιέ

19:47 | 20.01.2026
Πέντε λεπτά ακόμα για το φινάλε του πρώτου μέρους
19:46 | 20.01.2026

39-32 από τον Φουρνιέ

19:46 | 20.01.2026

Ο Μιλουτίνοφ επέστρεψε στο παρκέ στη θέση του Τζόουνς

19:45 | 20.01.2026

37-32 από τον Γουόρντ

19:45 | 20.01.2026

35-32 από τον Μπρισέτ

19:44 | 20.01.2026
35-30 με τρομακτικό κάρφωμα του Τζόουνς!
19:41 | 20.01.2026

33-30 με 1/2 βολές του Ντάουτινς

19:41 | 20.01.2026

33-29 από τον Τζόουνς

19:40 | 20.01.2026

31-29 από τον Χορντ

19:39 | 20.01.2026

31-27 από τον Φουρνιέ

19:38 | 20.01.2026

29-27 με τρίποντο του Μπλατ

19:38 | 20.01.2026

29-24 από τον Γουόρντ

19:38 | 20.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
19:36 | 20.01.2026
Σόου Βεζένκοφ με 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο

Βρίσκεται σε ημιάγρια κατάσταση ο φόργουορντ του Ολυμπιακού

19:36 | 20.01.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ολυμπιακός - Μακάμπι 27-24
19:36 | 20.01.2026

27-24 με buzzer beater τρίποντη βόμβα του Βεζένκοφ

19:33 | 20.01.2026

24-24 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

19:33 | 20.01.2026

22-24 απαντάει με τρίποντο ο Μπλατ

19:32 | 20.01.2026

22-21 με φοβερό τρίποντο του Φουρνιέ

19:32 | 20.01.2026

19-21 με κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς

19:31 | 20.01.2026

17-21 με τρίποντο του Χορντ

19:31 | 20.01.2026

17-18 με τρίποντο του Βεζένκοφ

19:30 | 20.01.2026

14-18 από τον Βεζένκοφ, μετά από ασίστ του Τζόουνς

19:30 | 20.01.2026

12-18 μπροστά η Μακάμπι

19:30 | 20.01.2026
Ο Μιλουτίνοφ δεν μπορεί να παίξει καλή άμυνα και πηγαίνει στον πάγκο. Ντεμπούτο για Ταϊρίκ Τζόουνς
19:29 | 20.01.2026

Καλάθι και φάουλ από τον Σόρκιν και 12-17

19:28 | 20.01.2026

12-15 με κάρφωμα του Σόρκιν

19:28 | 20.01.2026

12-13 από τον Γουόκαπ

19:27 | 20.01.2026

10-13 από τον Χορντ

19:25 | 20.01.2026

10-11 από τον Γουόκαπ

19:23 | 20.01.2026

8-11 με τρίποντο του Βεζένκοφ

19:23 | 20.01.2026
Εκνευρισμένος ο Γιώργος Μπαρτζώκας, καλεί αμέσως τάιμ άουτ
19:22 | 20.01.2026

5-11 με τρίποντο του Σόρκιν που χτυπάει τον Μιλουτίνοφ από την περιφέρεια

19:22 | 20.01.2026

5-8 με τρίποντο του Κλαρκ

19:21 | 20.01.2026

5-5 ισοφαρίζει ο Μιλουτίνοφ

19:21 | 20.01.2026

3-5 μειώνει ο Βεζένκοφ

19:20 | 20.01.2026

1-5 από τον Χορντ

19:18 | 20.01.2026

1-3 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ

19:17 | 20.01.2026

0-3 με τρίποντο του Κλαρκ

19:17 | 20.01.2026
Τζάμπολ στον αγώνα
19:17 | 20.01.2026

Υπάρχει μικρή καθυστέρηση στο τζάμπολ, καθώς υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τα χρονόμετρα

19:14 | 20.01.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Γουόκαπ, Ντόρσεϊ και Παπανικολάου

19:09 | 20.01.2026
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε, πάντως, sold out
19:08 | 20.01.2026
Δεν είναι γεμάτο το ΣΕΦ

Ακολουθεί και ο αγώνας της ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν στο "Γ. Καραϊσκάκης" για το Champions League

19:07 | 20.01.2026

Ολυμπιακός και Μακάμπι έχουν παίξει 32 φορές στη σύγχρονη ιστορία της Euroleague (από το 2000 κι έπειτα). Το σκορ είναι 19-13, με τους Πειραιώτες να τρέχουν σερί έξι νικών.

 
 

19:07 | 20.01.2026
19:06 | 20.01.2026
Ντεμπούτο για τον Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Ολυμπιακό στην Euroleague

Απέναντι, μάλιστα, στη Μακάμπι, η οποία ήθελε να τον αποκτήσει πριν λίγες εβδομάδες

19:06 | 20.01.2026
Η δωδεκάδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Λούντμπεργκ, Χορντ, Κλαρκ, Σάντος, Γκουρ, Σόρκιν, Μπρισέτ, Ρέιμαν, Ντάουτιν, Λιφ, Μπλατ 

19:05 | 20.01.2026
Εκτός έμειναν οι Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου και Μόρις
19:05 | 20.01.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Χολ, Τζόουνς, Μιλουτίνοφ

 

 
19:05 | 20.01.2026

Μετά από 22 αγωνιστικές ο Ολυμπιακός είναι 7ος με ρεκόρ 13-8 (7-3 εντός και 6-5 εκτός έδρας), ενώ η Μακάμπι είναι 14η με ρεκόρ 9-13 (5-6 εντός και 4-7 εκτός έδρας). Οι Πειραιώτες έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

 

19:03 | 20.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague

