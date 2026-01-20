Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93 τελικό: Άνετη νίκη για τους Πειραιώτες με φοβερό Βεζένκοφ

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague.
100-93 με τρίποντο του Λούντμπεργκ
100-90 με τρίποντο του Μπρισέτ
100-87 με 1/2 βολές του Ντάουτινς
100-86 με τρίποντο του Γουόκαπ
97-86 από τον Πίτερς
95-86 από τον Σόρκιν
Ο Πίτερς έκανε το 95-84 με 1/2 βολές
Ήταν αντιαθλητικό φάουλ
Ο Μιλουτίνοφ δέχθηκε ένα σκληρό χτύπημα στο κεφάλι και πήγε στα αποδυτήρια.
94-84 με τρίποντο του Σόρκιν
94-81 από τον Βεζένκοφ
92-81 από τον Σέρβο σέντερ
91-81 με καλάθι και φάουλ από τον Μιλουτίνοφ
89-81 από τον Σόρκιν
89-79 με 2/2 βολές του Πίτερς
87-79 με τρίποντο του Ντάουτινς
87-76 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
86-76 από τον Ντάουτινς
86-74 από τον Ντόρσεϊ
84-74 από τον Γουόρντ
82-74 απάντησε ο Χορντ
82-72 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
80-72 με τρίποντο του Κλαρκ
80-69 με 2/2 βολές του Σάντος
80-67 μειώνει η Μακάμπι
80-65 από τον Μιλουτίνοφ
78-65 με τρίποντο του Σάντος
78-62 με 2/2 βολές του Πίτερς
Μέσα Μιλουτίνοφ και Πίτερς, εκτός Βεζένκοφ και Χολ
76-62 με τρίποντο του Βεζένκοφ
73-62 με καλάθι και φάουλ του Χολ
70-62 με τρίποντο του Ντάουτινς
Και τρίτο λάθος, από τον Γούορντ αυτή τη φορά
Και τα δύο λάθη τα έκανε ο Φουρνιέ
Πήρε δύο τάιμ άουτ σε λίγα δευτερόλεπτα
Νέο λάθος και 70-59 από τον Ντάουτινς
70-57 μειώνει η Μακάμπι
70-55 με τρίποντο του Λούντμπεργκ
70-52 με τρίποντο του Ρέιμαν
70-49 από τον Βεζένκοφ
68-49 με τρίποντο του Ντάουτινς
68-46 από τον Χολ
66-46 από τον Μπρίσετ
66-44 από τον Χολ
Φουρνιέ αντί Ντόρσεϊ στο παρκέ
64-44 μειώνει η Μακάμπι με βολές
Τρίτο φάουλ από τον Ντόρσεϊ
64-42 με τρίποντο του Βεζένκοφ
61-42 από τον Λούντμπεργκ
61-40 από τον Σόρκιν
61-38 με 2/3 βολές του Λούντμπεργκ
Φάουλ για τρεις βολές του Παπανικολάου στον Λούντμπεργκ
61-36 με τρίποντο του Γουόκαπ
58-36 με 2/2 βολές του Σόρκιν
Βασικός ξεκινάει ο Ντόντα Χολ, ο τρίτος σέντερ του Ολυμπιακού
55-34 από τον Σόρκιν
55-32 από τον Μιλουτίνοφ
Στο παρκέ και ο ΜακΚίσικ. Αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού
53-32 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
50-32 από τον Ντόρσεϊ
48-32 από τον Πίτερς
46-32 με νέα τρίποντη βόμβα του Φουρνιέ
43-32 με φοβερό κάρφωμα του Γουόρντ
41-32 από τον Φουρνιέ
39-32 από τον Φουρνιέ
Ο Μιλουτίνοφ επέστρεψε στο παρκέ στη θέση του Τζόουνς
37-32 από τον Γουόρντ
35-32 από τον Μπρισέτ
33-30 με 1/2 βολές του Ντάουτινς
33-29 από τον Τζόουνς
31-29 από τον Χορντ
31-27 από τον Φουρνιέ
29-27 με τρίποντο του Μπλατ
29-24 από τον Γουόρντ
Βρίσκεται σε ημιάγρια κατάσταση ο φόργουορντ του Ολυμπιακού
27-24 με buzzer beater τρίποντη βόμβα του Βεζένκοφ
24-24 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
22-24 απαντάει με τρίποντο ο Μπλατ
22-21 με φοβερό τρίποντο του Φουρνιέ
19-21 με κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς
17-21 με τρίποντο του Χορντ
17-18 με τρίποντο του Βεζένκοφ
14-18 από τον Βεζένκοφ, μετά από ασίστ του Τζόουνς
12-18 μπροστά η Μακάμπι
Καλάθι και φάουλ από τον Σόρκιν και 12-17
12-15 με κάρφωμα του Σόρκιν
12-13 από τον Γουόκαπ
10-13 από τον Χορντ
10-11 από τον Γουόκαπ
8-11 με τρίποντο του Βεζένκοφ
5-11 με τρίποντο του Σόρκιν που χτυπάει τον Μιλουτίνοφ από την περιφέρεια
5-8 με τρίποντο του Κλαρκ
5-5 ισοφαρίζει ο Μιλουτίνοφ
3-5 μειώνει ο Βεζένκοφ
1-5 από τον Χορντ
1-3 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
0-3 με τρίποντο του Κλαρκ
Υπάρχει μικρή καθυστέρηση στο τζάμπολ, καθώς υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τα χρονόμετρα
Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Γουόκαπ, Ντόρσεϊ και Παπανικολάου
Ακολουθεί και ο αγώνας της ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν στο "Γ. Καραϊσκάκης" για το Champions League
Ολυμπιακός και Μακάμπι έχουν παίξει 32 φορές στη σύγχρονη ιστορία της Euroleague (από το 2000 κι έπειτα). Το σκορ είναι 19-13, με τους Πειραιώτες να τρέχουν σερί έξι νικών.
Απέναντι, μάλιστα, στη Μακάμπι, η οποία ήθελε να τον αποκτήσει πριν λίγες εβδομάδες
Λούντμπεργκ, Χορντ, Κλαρκ, Σάντος, Γκουρ, Σόρκιν, Μπρισέτ, Ρέιμαν, Ντάουτιν, Λιφ, Μπλατ
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Χολ, Τζόουνς, Μιλουτίνοφ
Μετά από 22 αγωνιστικές ο Ολυμπιακός είναι 7ος με ρεκόρ 13-8 (7-3 εντός και 6-5 εκτός έδρας), ενώ η Μακάμπι είναι 14η με ρεκόρ 9-13 (5-6 εντός και 4-7 εκτός έδρας). Οι Πειραιώτες έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague