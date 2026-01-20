Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: O Σακίλ ΜακΚίσικ αποθεώθηκε στην επιστροφή του στη δράση

Χειροκρότημα για τον ΜακΚίσικ που επέστρεψε από τον τραυματισμό του
Ο ΜακΚίσικ σε αγώνα του Ολυμπιακού
Ο ΜακΚίσικ σε αγώνα του Ολυμπιακού / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague και ο Σακίλ ΜακΚίσικ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, μετά από σχεδόν δύο μήνες εκτός με τραυματισμό.

Έχοντας ταλαιπωρηθεί αρκετά τη φετινή σεζόν, ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε την ευκαιρία να πατήσει ξανά παρκέ, για πρώτη φορά μέσα στο 2026 και οι οπαδοί του Ολυμπιακού τον αποθέωσαν στο ΣΕΦ.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέρασε στο ματς στο πρώτο ημίχρονο, μέσα σε ζεστό χειροκρότημα από τους φίλους των Πειραιωτών, που έκαναν για μία ακόμη φορά sold out το ματς στο γήπεδό τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
193
128
126
99
92
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo