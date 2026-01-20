Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: O Σακίλ ΜακΚίσικ αποθεώθηκε στην επιστροφή του στη δράση

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague και ο Σακίλ ΜακΚίσικ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, μετά από σχεδόν δύο μήνες εκτός με τραυματισμό.

Έχοντας ταλαιπωρηθεί αρκετά τη φετινή σεζόν, ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε την ευκαιρία να πατήσει ξανά παρκέ, για πρώτη φορά μέσα στο 2026 και οι οπαδοί του Ολυμπιακού τον αποθέωσαν στο ΣΕΦ.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέρασε στο ματς στο πρώτο ημίχρονο, μέσα σε ζεστό χειροκρότημα από τους φίλους των Πειραιωτών, που έκαναν για μία ακόμη φορά sold out το ματς στο γήπεδό τους.