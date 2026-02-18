Ολυμπιακός – Μαρούσι και Παναθηναϊκός – Ηρακλής στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας: Η μέρα και οι ώρες των αγώνων

Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Ηρακλής και το Μαρούσι συνθέτουν την τετράδα των ημιτελικών του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, το οποίο διεξάγεται και φέτος στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθούν την Πέμπτη (19/2/2026) στις 17:00 και στις 20:00 και θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον πρώτο ημιτελικό, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι, ενώ στο δεύτερο ημιτελικό ο Παναθηναϊκός θα συγκρουστεί με τον Ηρακλή.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το βράδυ του Σαββάτου (20:00, 21/2/2026).