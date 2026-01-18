Ολυμπιακός – Μαρούσι: Τα μωρά στο ΣΕΦ «έκλεψαν» την παράσταση και στην παρακάμερα του αγώνα

Ο Ολυμπιακός πήρε μία άνετη νίκη κόντρα στο Μαρούσι με 104-89, για τη 15η αγωνιστική της GBL, σε μία αναμέτρηση με ωραία ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ, όπου βρέθηκαν και πολλά μικρά παιδιά.

Ακόμη και μωρά είδαμε στο παρκέ του ΣΕΦ, με τους λιλιπούτειους φίλους του Ολυμπιακού να “κλέβουν” την παράσταση τόσο στο περιθώριο του παιχνιδιού με το Μαρούσι, όσο και στην παρακάμερα του αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το video της αναμέτρησης από το Olympiacos TV περιλαμβάνει όμως και όλα όσα έγιναν μέσα και έξω από το παρκέ, κατά τη διάρκεια του ματς για τη 15η αγωνιστική της GBL.

Ο Ολυμπιακός στρέφεται πλέον στον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Euroleague