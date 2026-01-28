Ολυμπιακός: Με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα πλέι οφ του Champions League

Ο Ολυμπιακός έκανε ένα θρυλικό φινάλε στη League Phase του Champions League και με τρεις σερί νίκες πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην 18η θέση της βαθμολογίας του Champions League και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλο του στα πλέι οφ στην κλήρωση της Παρασκευής (31/1/2026).

Ο αντίπαλος των Πειραιωτών θα είναι είτε η Αταλάντα είτε η Λεβερκούζεν.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί δεδομένα στις 16 ή στις 17 Φεβρουαρίου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο επαναληπτικός μία εβδομάδα αργότερα είτε στο Μπέργκαμο είτε στο Λεβερκούζεν.

Εάν πάρoυν το εισιτήριο για τη φάση των 16, αντίπαλος των Πειραιωτών θα είναι είτε η Άρσεναλ είτε η Μπάγερν.