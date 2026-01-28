Αθλητικά

Ολυμπιακός: Με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα πλέι οφ του Champions League

Οι Πειραιώτες δικαιούνται να ονειρεύονται πρόκριση στους "16" του Champions League
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός έκανε ένα θρυλικό φινάλε στη League Phase του Champions League και με τρεις σερί νίκες πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην 18η θέση της βαθμολογίας του Champions League και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλο του στα πλέι οφ στην κλήρωση της Παρασκευής (31/1/2026).

Ο αντίπαλος των Πειραιωτών θα είναι είτε η Αταλάντα είτε η Λεβερκούζεν.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί δεδομένα στις 16 ή στις 17 Φεβρουαρίου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο επαναληπτικός μία εβδομάδα αργότερα είτε στο Μπέργκαμο είτε στο Λεβερκούζεν.

Εάν πάρoυν το εισιτήριο για τη φάση των 16, αντίπαλος των Πειραιωτών θα είναι είτε η Άρσεναλ είτε η Μπάγερν.

 

 
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
101
92
70
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo