Αθλητικά

Ολυμπιακός: Με Κλέιτον και Αντρέ Λουίζ η λίστα για το Champions League

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ που αποχώρησαν από τους Πειραιώτες
Ο Αντρέ Λουίζ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη νέα λίστα του για το Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αλλάζει αυτούς που έφυγαν με αυτούς που ήρθαν.

Τις θέσεις των Στρεφέτσα (Πάρμα), Γιάρεμτσουκ (Λιόν) στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού πήραν οι Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον που ήρθαν από τη Ρίο Άβε με τον Γιουσούφ Γιαζίτσι να μένει και αυτή τη φορά εκτός ευρωπαϊκών αγώνων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν στα πλέι οφ του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 18 Φεβρουαρίου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ θα ακολουθήσει η ρεβάνς της Γερμανίας, στις 24 Φεβρουαρίου.

Η λίστα του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης.
Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο.
Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης.
Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Αντρέ Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Κλέιτον.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
116
102
102
95
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo