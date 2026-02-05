Ολυμπιακός: Με Κλέιτον και Αντρέ Λουίζ η λίστα για το Champions League

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη νέα λίστα του για το Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αλλάζει αυτούς που έφυγαν με αυτούς που ήρθαν.

Τις θέσεις των Στρεφέτσα (Πάρμα), Γιάρεμτσουκ (Λιόν) στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού πήραν οι Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον που ήρθαν από τη Ρίο Άβε με τον Γιουσούφ Γιαζίτσι να μένει και αυτή τη φορά εκτός ευρωπαϊκών αγώνων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν στα πλέι οφ του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 18 Φεβρουαρίου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ θα ακολουθήσει η ρεβάνς της Γερμανίας, στις 24 Φεβρουαρίου.

Η λίστα του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης.

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο.

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης.

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Αντρέ Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Κλέιτον.