Ολυμπιακός: Με Μιλουτίνοφ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας οι Πειραιώτες, ποιοι ξένοι θα μείνουν εκτός

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας στο μπάσκετ κόντρα στον Παναθηναϊκό στον τελικό της Κρήτης, το βράδυ του Σαββάτου (21/2/2026, 20:00, ΕΡΤ2ΣΠΟΡ).

Η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό αποτελεί γρίφος, καθώς ακόμα δεν γνωρίζει κανείς σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Το σίγουρο είναι ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα βρίσκεται κανονικά στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Σέρβος σέντερ αποφάσισε να αγωνιστεί κανονικά και στη συνέχεια θα μείνει εκτός για περίπου 3 εβδομάδες για να αντιμετωπίσει το κάταγμα στον δεξί αντίχειρα.

Όσον αφορά τον Ταϊρίκ Τζόουνς, όλα θα ξεκαθαρίσουν το πρωί του Σαββάτου στο “ξεμούδιασμα” της ομάδας. Αν δεν είναι απόλυτα έτοιμος, στη δωδεκάδα θα μπει σίγουρα ο Ντόντα Χολ.

Δεν αποκλείεται, πάντως, να υπάρξει και μία αλλαγή-έκπληξη στην εξάδα ξένων του Ολυμπιακού, με τους Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ να είναι οι μόνοι απόλυτα σίγουροι.

Οι οκτώ ξένοι του Ολυμπιακού: Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Πίτερς, Φουρνιέ, Νιλικίνα, Γουόρντ και Μόρις.