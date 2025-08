Ολυμπιακός: Με Πνευμονίδη και Λιατσικούρα η ενδεκάδα κόντρα στη Χέρενφεϊν

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το φιλικό με τη Χέρενφεϊν στην Ολλανδία.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεχίζει να δίνει ευκαιρίες στους νεαρούς ταλαντούχους παίκτες του Ολυμπιακού, ξεκινώντας στο αρχικό σχήμα του φιλικού με τη Χέρενφεϊν τόσο τον Πνευμονίδη όσο και τον Λιατσικούρα.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Χέρενφεν! / Our line-up for today’s match against SC Heerenveen! #Olympiacos #HEEOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/s4KcVpDzYq