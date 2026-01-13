Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ροντινέι η αποστολή για τον προημιτελικό Κυπέλλου Ελλάδας Bettson με τον ΠΑΟΚ

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson με τον ΠΑΟΚ στο “Γ Καραϊσκάκης”.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τους Ντάνιελ Ποντένσε και Ροντινέι για το νοκ άουτ παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Αντίθετα, εκτός είναι οι τραυματίες Πασχαλάκης, Πιρόλα, αλλά και οι Ελ Κααμπί – Μπρούνο, οι οποίοι βρίσκονται στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.