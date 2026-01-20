Ολυμπιακός: Με Ταϊρίκ Τζόουνς η δωδεκάδα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην Euroleague, ενώ στη δωδεκάδα βρίσκεται και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Εκτός έμειναν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου καθώς και ο τραυματίας Μόντε Μόρις.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Παπανικολάου, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Νιλικίνα και Γουόκαπ.