Ολυμπιακός: Με Ταρεμί και Ποντένσε η αποστολή για Πανσερραϊκό

Ο Μεχντί Ταρεμί και ο Ντάνιελ Ποντένσε βρίσκονται στην αποστολή του Ολυμπιακού για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, για την 3η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο “Γ. Καραϊσκάκης” το Σάββατο (13/9/2025, 18:00), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την ερυθρόλευκη αποστολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σ’ αυτή βρίσκονται ο Μεχντί Ταρέμι και ο Ντάνιελ Ποντένσε, οι οποίοι είναι τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των Πειραιωτών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.