Ολυμπιακός: Με Ταρεμί και Ποντένσε η αποστολή για Πανσερραϊκό

Με τον κόσμο στο πλευρό του, οι Πειραιώτες θέλουν να κάνουν το 3/3 στη Super League
Ο Μεχντί Ταρεμί στο "Καραϊσκάκης"(ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Μεχντί Ταρεμί στο "Καραϊσκάκης"(ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Μεχντί Ταρεμί και ο Ντάνιελ Ποντένσε βρίσκονται στην αποστολή του Ολυμπιακού για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, για την 3η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο “Γ. Καραϊσκάκης” το Σάββατο (13/9/2025, 18:00), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την ερυθρόλευκη αποστολή.

Σ’ αυτή βρίσκονται ο Μεχντί Ταρέμι και ο Ντάνιελ Ποντένσε, οι οποίοι είναι τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των Πειραιωτών.

 
 
 
 
 
H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

